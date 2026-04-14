Liverpool PSG hangi kanalda? Liverpool PSG maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Liverpool PSG Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Fransız temsilcisi PSG, sahasında oynanan ilk karşılaşmayı 2-0 kazanarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Paris’teki ilk maçta PSG, hem skor hem de oyun üstünlüğüyle dikkat çekti. Désiré Doué’nin erken golüyle öne geçen Fransız ekibi, ikinci yarıda Khvicha Kvaratskhelia’nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Maç öncesi Liverpool PSG maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Liverpool PSG maçını hangi kanal veriyor? İşte Liverpool PSG maçı yayın bilgisi haberimizde...

LİVERPOOL PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool PSG maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Liverpool PSG maçını Tabii Spor kullanıcıları internet bağlantısı ile platform üzerinden şifresiz izleyebilecek.

Rövanş öncesi Liverpool cephesinde hedef, Anfield atmosferini kullanarak tarihi geri dönüşlerden bir yenisini gerçekleştirmek. İngiliz ekibinin turu geçebilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Teknik direktör Arne Slot, oyuncularına inanç aşılarken bunun imkânsız olmadığını vurguladı. Kırmızılar, hafta sonu ligde Fulham’ı 2-0 mağlup ederek moral bulsa da sezon genelindeki istikrarsız performans dikkat çekiyor. Öte yandan Liverpool’un son yıllarda Anfield’da oynadığı maçlarda yüksek gol ortalaması yakalaması, taraftarların umutlarını canlı tutuyor. Kalede Alisson’un sakatlığı nedeniyle Mamardashvili’nin forma giymesi beklenirken, bu karşılaşmanın Mohamed Salah ve Andrew Robertson gibi önemli isimler için Avrupa kupalarındaki son maçlardan biri olabileceği de konuşuluyor.

PSG cephesinde ise işler daha kontrollü ilerliyor. Teknik direktör Luis Enrique, elde edilen avantajın rehavete yol açmaması gerektiğini vurgularken, takımın genel olarak tam kadroya yakın olması dikkat çekiyor. Fabian Ruiz’in eksikliği dışında önemli bir sorun bulunmazken, Bradley Barcola’nın takıma dönüşü hücum hattını güçlendiren bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu sezon daha dengeli ve takım oyunu odaklı bir performans sergileyen PSG, Anfield’da avantajını koruyarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

LİVERPOOL PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool PSG maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.