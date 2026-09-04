KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular yapıldı

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde KYK yurt başvuru sonuçları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, değerlendirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın mevcut duyurusunda sonuçların açıklanma tarihine yer verilmedi. Bakanlığın açıklamasına göre yurt başvuruları 25 Ağustos 2026'da başlamış ve 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'da sona ermişti. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin gözü değerlendirme sonuçlarına çevrildi. Sonuç takvimi açıklandığında öğrenciler, yerleştirme durumlarını e-Devlet'teki GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama hizmetinden kontrol edebilecek.

YURTLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2026-2027 dönemi için KYK yurtlarının açılış tarihine ilişkin GSB tarafından henüz kesin bir tarih paylaşılmadı. Yurtlara giriş takviminin, başvuru sonuçları ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor. Öğrenciler, sonuç takviminin açıklanmasını beklerken yurtların açılışına dair bilgi için de bakanlığın yeni duyurusunu takip ediyor.

2025-2026 döneminde yurtların 15 Eylül'de açıldığı bilgisi, yeni dönem için eylül ayının üçüncü haftasına yönelik bir beklenti oluşturuyor. Bununla birlikte bu tarih, 2026-2027 dönemi için resmi açılış tarihi değil; yalnızca önceki yılın takvimine dayanan bir öngörü niteliği taşıyor. Kesin tarih ancak GSB'nin yeni duyurusuyla belli olacak.