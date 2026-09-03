KYK yurt başvuru sonuçları, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. 2026 KYK yurt sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak eden adaylar, GSB tarafından yapılacak resmi duyuruyu bekliyor. KYK yurt sonuçları henüz açıklanmazken, yerleştirme sonuçlarının değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde üniversite öğrencilerinin KYK yurt sonuçları heyecanı sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan KYK yurt başvuruları 25 Ağustos'ta başladı ve 29 Ağustos 2026 saat 23.59 itibarıyla sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, “KYK açıklandı mı, KYK yurt sonuçları açıklandı mı?” sorularına yanıt aramaya başladı.

KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler şimdi GSB'nin yapacağı resmi açıklamaya çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt sonuçları henüz erişime açılmazken, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların e-Devlet üzerinden açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, sonuçlar açıklandığında GSB'nin “Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” hizmeti üzerinden yerleştirme durumlarını öğrenebilecek.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları 25 Ağustos'ta başladı ve 29 Ağustos'ta sona erdi. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin başvuru bilgilerinin değerlendirilmesine geçildi.

KYK yurt sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle sonuçların açıklanacağı tarih konusunda GSB tarafından yapılacak duyuru bekleniyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların öğrencilerin erişimine açılması öngörülüyor.

KYK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt sonuçları açıklandığında öğrenciler, yerleştirme bilgilerini e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilecek. Bunun için e-Devlet sistemine giriş yapan adayların Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan “Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” hizmetine ulaşması gerekiyor.

Sorgulama ekranında öğrencilerin KYK yurt başvurularına ilişkin asil veya yedek yerleştirme durumları görüntülenebilecek. Sonuç ekranında yurda yerleşmeye hak kazanıp kazanılmadığı ve varsa kayıt sürecine ilişkin bilgiler de yer alacak.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI E-DEVLET'TEN Mİ AÇIKLANACAK?

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Adayların sonuçları öğrenmek için kişisel e-Devlet hesaplarıyla sisteme giriş yapmaları ve GSB'nin ilgili hizmet ekranını kullanmaları yeterli olacak.

Öğrencilerin, sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili güncel gelişmeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi duyurularından takip etmeleri önem taşıyor. 2026 KYK yurt sonuçları açıklandığında, asil ve yedek yerleştirme bilgileri öğrencilerin erişimine sunulacak.