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Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren asgari ödeme oranlarında değişikliğe gidildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine göre uygulanacak asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi. Peki, kredi kartı asgari ödeme tutarı düşürüldü mü, yüzde kaç oldu? Detaylar...

KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

BDDK tarafından belirlenen yeni oranlar, kredi kartı limitlerine göre üç ayrı grupta uygulanacak. Buna göre:

100 bin TL'nin altında kredi kartı limiti olanlar: Asgari ödeme oranı yüzde 20 olacak.

100 bin TL'nin üzerinde ve 200 bin TL'yi aşmayan kredi kartları: Asgari ödeme oranı yüzde 30 olarak uygulanacak.

200 bin TL'nin üzerindeki kredi kartları: Asgari ödeme oranı yüzde 40 olacak.

Böylece kredi kartı limitine bağlı olarak ödenmesi gereken asgari tutar da farklılaşacak.

KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME TUTARI DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

BDDK, kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi. Yeni düzenlemede 100 bin TL'nin altındaki limitler için yüzde 20, 100 bin TL'nin üzerindeki ve 200 bin TL'yi aşmayan limitler için yüzde 30, 200 bin TL'nin üzerindeki limitler için yüzde 40 oranı açıklandı.

Ancak oranların önceki uygulamaya göre düşürülüp düşürülmediğini kesin olarak değerlendirmek için eski oranlarla karşılaştırma yapılması gerekiyor. Yeni oranlar, kart limitine göre uygulanacak asgari ödeme tutarının belirlenmesinde esas alınacak.

KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME TUTARI NASIL HESAPLANIR?

Kredi kartı asgari ödeme tutarı, kartın limitine göre belirlenen oran üzerinden hesaplanacak. Ödenecek asgari tutarın bulunması için ilgili oran, hesaplamaya esas kredi kartı dönem borcuyla çarpılacak.

Örneğin, asgari ödeme oranı yüzde 20 olan bir kartta dönem borcu 10 bin TL ise asgari ödeme tutarı 2 bin TL olur. Yüzde 30 oranında ise 10 bin TL'lik dönem borcunun 3 bin TL'si, yüzde 40 oranında ise 4 bin TL'si asgari ödeme tutarı olarak hesaplanır.

Önemli: Bu hesaplamalar, belirtilen oranların dönem borcuna uygulanmasıyla elde edilen örnek tutarlardır. Kredi kartı ekstresinde yer alan asgari ödeme tutarı esas alınmalıdır.