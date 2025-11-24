KOZAA, KOZAL ve IPEKE hisse işlem kodu ne oldu?

Borsa İstanbul'da işlem gören bazı önemli hisselerin işlem kodları ve unvanlarında güncellemeler yapıldı. Koza Altın, Koza Anadolu ve İpek Doğal Enerji Kaynakları yatırımcıları için kritik bir dönemeç olan bu değişiklikler, hem hisse senedi alım-satımlarını hem de vadeli işlem sözleşmelerini doğrudan etkiliyor. Peki, KOZAA, KOZAL ve IPEKE hisselerinin yeni işlem kodları ne oldu? İşte ayrıntılı bilgiler…

KOZAA HİSSE İŞLEM KODU NE OLDU?

Koza Anadolu Madencilik (KOZAA) hisseleri için yapılan resmi açıklamaya göre şirketin yeni unvanı TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. oldu. Bu değişiklikle birlikte KOZAA hisselerinin işlem kodu da güncellenerek TRMET olarak belirlendi.

Bu değişim, sadece hisse kodunu değil, aynı zamanda yatırımcıların portföy yönetimini ve Borsa İstanbul'daki işlem takibini de etkiliyor. Yatırımcıların KOZAA hisselerini alım-satım yaparken eski kod yerine TRMET kodunu kullanmaları gerekiyor.

Ayrıca, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda KOZAA paylarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin kodları da aynı tarih itibarıyla yenilenmiş durumda. Yeni sözleşmeler bu kodla işlem görmeye başlayacak.

KOZAL HİSSE İŞLEM KODU NE OLDU?

Koza Altın İşletmeleri (KOZAL) hisselerinde de kritik bir değişiklik yaşandı. Şirketin yeni unvanı Türk Altın İşletmeleri A.Ş. olarak değiştirildi ve işlem kodu TRALT olarak belirlendi.

Bu değişiklik, KOZAL hisselerine yatırım yapan bireysel ve kurumsal yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Portföylerinde KOZAL hissesi bulunan yatırımcıların artık TRALT kodu ile işlem yapmaları gerekiyor.

IPEKE HİSSE İŞLEM KODU NE OLDU?

İpek Doğal Enerji Kaynakları (IPEKE) hisselerinde de unvan ve işlem kodu değişikliği yapıldı. Şirketin yeni adı TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. olarak kaydedildi ve işlem kodu TRENJ olarak belirlendi.

IPEKE yatırımcılarının artık eski kod yerine TRENJ kodunu kullanarak hisse alım-satımı yapmaları gerekiyor. Bu güncelleme, özellikle yatırım portföylerini enerji ve madencilik sektörüne yoğunlaştıran yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir!