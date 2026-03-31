A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini almak için kritik bir sınav veriyor. Play-off finalinde Kosova ile karşı karşıya gelecek olan Ay-Yıldızlı ekip, bu tarihi mücadelede zafer arayacak. Türkiye ile Kosova arasındaki bu maç, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor. Peki, Kosova Türkiye maçı hangi kanalda? Milli maç şifresiz mi yayınlanacak? Detaylar...

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde oynanacak Kosova - Türkiye maçı, TV8 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak. Maç, Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak ve futbolseverler şifresiz olarak izleyebilecek.

MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Kosova - Türkiye play-off finali, şifresiz olarak ekranlara gelecek. Bu durum, maçın her yerde, ek bir ücret ödemeden izlenebilmesi anlamına geliyor. Futbolseverler, maç öncesinde TV8’in canlı yayın linki üzerinden veya televizyon kanalı aracılığıyla maçı izleyebilecek.

Ay-Yıldızlı ekibin 2026 Dünya Kupası yolundaki bu kritik sınavı, şifresiz yayın ile Türkiye genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak. Özellikle bu tür önemli maçların şifresiz olması, futbolseverler için büyük bir avantaj oluşturuyor.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kosova - Türkiye play-off finali, 31 Mart 2026 Salı günü Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak. Maç saatinin belirlenmesi, hem Türkiye hem de Kosova taraftarları için önemli bir bilgi. Bu saat, futbolseverlerin maç öncesinde hazırlık yapabilmesini ve maçı canlı takip edebilmesini sağlayacak.

TÜRKİYE VE KOSOVA TARİHİ KARŞILAŞMALARI

Türkiye ile Kosova, bugüne kadar dört kez karşı karşıya geldi. Bunlardan ikisi resmi maç, biri ise Kosova FIFA üyesi olmadan önce oynanan özel bir karşılaşmaydı. Ay-Yıldızlı ekip, rakibiyle oynadığı üç resmi maçın ikisini deplasmanda, birini sahasında kazanarak toplam 12 gol atıp kalesinde sadece 2 gol gördü.

Bu istatistikler, Türkiye’nin Kosova karşısındaki üstünlüğünü ortaya koyarken, futbolseverler için de maçın önemini artırıyor. Milli takım, play-off finalinde aynı performansı sergileyerek 2026 Dünya Kupası yolunda kritik bir adım atmayı hedefliyor.