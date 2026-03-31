Futbolseverlerin heyecanla beklediği kritik mücadele için geri sayım resmen başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde sahne alacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası yolunda büyük önem taşıyan bu mücadele, hem teknik ekip hem de taraftarlar için sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülüyor. Peki, Kosova Türkiye maçı bugün mü, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar...

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet, futbolseverlerin merak ettiği karşılaşma bugün oynanıyor. 31 Mart 2026 Salı günü sahne alacak olan bu kritik mücadele, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finali kapsamında gerçekleşecek.

Milli takım için “tamam ya da devam” niteliği taşıyan bu karşılaşma, turnuva yolculuğunun en önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Teknik ekip ve oyuncular hazırlıklarını tamamlarken, gözler artık bu kritik 90 dakikaya çevrilmiş durumda.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kosova ile Türkiye arasında oynanacak olan karşılaşma saat 21.45’te başlayacak.

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Kosova-Türkiye maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu durum, milyonlarca futbolseverin karşılaşmayı herhangi bir ek ücret ödemeden izleyebilmesine olanak tanıyor.