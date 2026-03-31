Kosova Türkiye maç kadrosu! Muhtemel 11'ler belli oldu
Kosova - Türkiye maç kadrosu! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde bu akşam deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek. İşte Kosova Türkiye maç kadrosu ve detaylar...
Kosova'nın Başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak. İşte Kosova Türkiye muhtemel 11 ve maç kadrosu...
KOSOVA TÜRKİYE MAÇ KADROSU
Kosova - Türkiye maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Kosova - Türkiye maç kadroları ise şöyle:
Kosova: Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Muslija, Rexhbecaj, Asllani, Muriqi.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz
Milli takımın aday kadrosu
A Milli Takım'ın Kosova maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)
Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)
Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus)
Kosova'nın aday kadrosu
Teknik direktör Franco Foda tarafından belirlenen Kosova'nın 23 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci: Arijanet Muric (Sassuolo), Visar Bekaj (KF Tirana), Amir Saipi (Lugano)
Defans: Florent Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Fidan Aliti (Corendon Alanyaspor), Ilir Krasniqi (Polissya Zhytomyr), Lumbardh Dellova (CSKA Sofya), Kreshnik Hajrizi (Sion), Mërgim Vojvoda (Como 1907), Dion Gallapeni (Wisla Plock), Albian Hajdari (Hoffenheim)
Orta Saha: Elvis Rexhbeçaj (Augsburg), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf), Edon Zhegrova (Juventus), Valon Berisha (Zürich), Veldin Hoxha (Rubin Kazan), Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr)
Forvet: Milot Rashica (Beşiktaş), Albion Rrahmani (Sparta Prag), Fisnik Asllani (Hoffenheim), Ermal Krasniqi (Legia Varşova), Vedat Muriqi (Mallorca), Baton Zabergja (Metalist 1925 Kharkiv)