Kosova Türkiye hangi kanalda? Kosova Türkiye maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Kosova Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kosova Türkiye maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kosova Türkiye maçını hangi kanal veriyor? İşte Kosova Türkiye maçı yayın bilgisi haberimizde...

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kosova Türkiye maçı TV8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Kosova Türkiye maçını TV8'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TV8 resmi internet sitesi üzerinden veya EXXEN platformundan canlı Kosova Türkiye maçını izleyebilirsiniz.

TV8 frekans bilgileri şöyledir:

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kosova Türkiye maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç TV8'den canlı olarak izlenebilecek.