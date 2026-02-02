Kocaelispor - Fenerbahçe maç kadrosu! İlk 11'ler açıklandı mı?

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek. İşte ayrıntılar...

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Kocaelispor - Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Kocaelispor - Fenerbahçe maç kadroları ise şöyle:

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Linetty, Agyei, Rivas, Petkovic

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, M.Müldür, Guendouzi, İsmail, Nene, Asensio, Musaba, Talisca

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de adını üst tura yazdırmayı başardı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun öğrencileri, ligde son olarak sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.