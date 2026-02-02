Kocaelispor - Fenerbahçe maç kadrosu! İlk 11'ler açıklandı mı?
Kocaelispor - Fenerbahçe maç kadrosu! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takımın ligdeki puan durumu, aralarındaki maçlar, son maç performansları merak ediliyor. İşte Kocaelispor - Fenerbahçe maç kadrosu ve detaylar...
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek. İşte ayrıntılar...
KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
Kocaelispor - Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Kocaelispor - Fenerbahçe maç kadroları ise şöyle:
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Linetty, Agyei, Rivas, Petkovic
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, M.Müldür, Guendouzi, İsmail, Nene, Asensio, Musaba, Talisca
KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de adını üst tura yazdırmayı başardı.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun öğrencileri, ligde son olarak sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.