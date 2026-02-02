Haberler

Kocaelispor - Fenerbahçe maç kadrosu! İlk 11'ler açıklandı mı?

Kocaelispor - Fenerbahçe maç kadrosu! İlk 11'ler açıklandı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor - Fenerbahçe maç kadrosu! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takımın ligdeki puan durumu, aralarındaki maçlar, son maç performansları merak ediliyor. İşte Kocaelispor - Fenerbahçe maç kadrosu ve detaylar...

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek. İşte ayrıntılar...

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Kocaelispor - Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Kocaelispor - Fenerbahçe maç kadroları ise şöyle:

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Show, Keita, Linetty, Agyei, Rivas, Petkovic

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, M.Müldür, Guendouzi, İsmail, Nene, Asensio, Musaba, Talisca

Kocaelispor - Fenerbahçe maç kadrosu! İlk 11'ler açıklandı mı?

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de adını üst tura yazdırmayı başardı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun öğrencileri, ligde son olarak sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak

Trump, vurmakla tehdit ettiği ülkeyle İstanbul'da masaya oturuyor
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon

Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi

Aylardır ortada yok! Olay adamdan beklenen açıklama geldi
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası

Mahkeme kararını verdi! Sosyal medya fenomenine şok
Fenerbahçe ile anılan Souffian El Karouani'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile anılıyordu! İmza atmak üzere uçağa bindi
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
6 maçta 1 kez kazanan Manchester United'ın başına geçti, 3'te 3 yapıp gönülleri fethetti

6 maçta 1 kez kazanan takımın başına geçti, 3'te 3 yapıp zoru başardı
Ölümden kıl payı kurtuldu, ayakta dahi duramazken yaptığı espri gündem oldu

Ölümden kıl payı kurtuldu, ayakta dahi duramazken yaptığı espri gündem oldu