Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi SONUÇLARI: Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal üretimi güçlendirmek ve küçükbaş hayvancılığı teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’nde başvuru süreci tamamlandı. Nisan ayında sona eren başvuruların ardından şimdi binlerce üreticinin gündeminde sonuçların açıklanacağı tarih yer alıyor. Peki, Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar...

KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ SONUÇLARI

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları için geri sayım sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başladı. Özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticiler, destek almaya hak kazanacak isimlerin ilan edilmesini bekliyor.

Projede başvurular; il ve ilçe bazında oluşturulacak listeler üzerinden incelenecek. Ardından Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak nihai değerlendirme ile hak sahipleri belirlenecek. Sürecin sonunda sıralamaların Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi ve resmi sonuç listesinin duyurulması bekleniyor.

Kırsal kalkınma politikalarının önemli ayaklarından biri olarak değerlendirilen proje, üreticilere yalnızca hayvan desteği değil; aynı zamanda finansal sürdürülebilirlik sağlayacak çeşitli avantajlar da sunuyor. Bu nedenle sonuçların açıklanması, özellikle küçükbaş üreticileri açısından büyük önem taşıyor.

Projeden yararlanacak üreticilere sağlanacak desteklerin kapsamı ise dikkat çekiyor. Destek paketinde kredi imkânından sigorta güvencesine kadar birçok kalem yer alıyor.

KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ NEDİR, NE KADAR?

Hak sahibi üreticiler, Ziraat Bankası aracılığıyla %100 faiz indirimine kadar Temel Hayvancılık Kredisi kullanabilecek. Geri ödeme planı ise üreticilerin ekonomik sürdürülebilirliği gözetilerek hazırlanacak.

Kredi desteği kapsamında:

İlk 2 yıl ödemesiz dönem uygulanabilecek

Toplamda 5 yıl veya 7 yıl vadeli ödeme seçenekleri sunulabilecek

Küçükbaş hayvan üretiminin artırılması hedeflenecek

Bu destek modeli sayesinde özellikle kırsalda üretime yeni başlayacak yetiştiricilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

TARSİM Sigortası Desteği

Projeden yararlanacak üreticilerin teslim alacağı küçükbaş hayvanlar, 1 yıl boyunca TARSİM kapsamında sigortalanacak. Böylece üreticilerin olası risklere karşı güvence altına alınması hedefleniyor.

Hayvancılık sektöründe sürdürülebilir üretimin sağlanması açısından sigorta desteği, projenin en önemli aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Bakım ve Besleme Desteği

Hayvan tesliminin ardından üreticilere bakım ve besleme desteği de sağlanacak. Bu kapsamda:

12 ay boyunca destek ödemesi yapılacak

Hayvan başına aylık 150 TL ödeme verilecek

En fazla 100 baş için aylık 15 bin TL destek sağlanabilecek

Yıllık toplam destek tutarı 180 bin TL’ye ulaşabilecek

Destek modelinin özellikle yem, bakım ve işletme giderleri konusunda üreticilere önemli katkı sunması bekleniyor.

KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları açıklandı mı sorusu üreticiler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından şu ana kadar resmi sonuç listesi yayımlanmadı.

KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ SONUÇLARINE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmasa da değerlendirme sürecinin önümüzdeki haftalarda tamamlanması bekleniyor.