Juventus'un parlayan yıldızı Kenan Yıldız, attığı goller kadar sahalarda hızla ikonik hâle gelen gol sevinciyle de futbol dünyasının gündeminden düşmüyor. Peki, Kenan Yıldız gol sevinci nasıl yapılır? Kenan Yıldız gol sevincinin anlamı nedir? Kenan Yıldız gol sevincini ne zaman yaptı? Detaylar haberimizde!

Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, yalnızca attığı gollerle değil, futbol sahalarında kısa sürede bir fenomene dönüşen gol sevinciyle de konuşulmaya devam ediyor. Onun "yıldız" şeklindeki pozu, kimliğini, özgüvenini ve yükselişini temsil eden güçlü bir imza hâline geldi. Peki, Kenan Yıldız gol sevinci nasıl yapılır? Kenan Yıldız gol sevincinin anlamı nedir? Kenan Yıldız gol sevincini ne zaman yaptı? Detaylar...

KENAN YILDIZ GOL SEVİNCİ NASIL YAPILIR?

Kenan Yıldız'ın yıldız pozu, ilk bakışta karmaşık görünse de belirli bir parmak dizilimine dayanan oldukça sistematik bir el hareketidir. Hem sosyal medyada hem de tribünlerde sıkça taklit edilen bu hareket, beş köşeli yıldız görünümünü tamamlayan özel bir formdan oluşur.

1. Adım: Sağ Elde "Spiderman" Benzeri Açılı Poz

Sağ elinizi omuz hizasında kaldırın.

Başparmağınız yukarıyı, işaret parmağınız yana doğru göstersin.

Orta ve yüzük parmaklarınızı kapatın.

Ortaya çıkan açı, yıldız şeklindeki figürün üst köşelerinden birini temsil eder.

2. Adım: Sol Eli Aynı Açılarda Konumlandırın

Sol elinizi de benzer bir açıyla kaldırın.

Başparmak açık ve yana doğru dururken serçe parmak dışarıda kalmalıdır.

Orta ve yüzük parmaklar kapalı olmalı.

Bu form, yıldızın alt köşelerini oluşturacak ikinci parçayı tamamlar.

3. Adım: İki Eli Birbirine Yaklaştırarak Şekli Birleştirin

Ellerinizi yavaşça birbirine yaklaştırın.

Bir elinizin orta ve yüzük parmağını, diğer elinizin serçe parmağı hizasında konumlandırın.

Parmakların birleşimiyle beş köşeli yıldız formu belirginleşmeye başlar.

4. Adım: Yıldız Formunu Yüzünüzün Önüne Taşıyın

Pozu yüz hizanıza getirerek tamamlayın.

Bu aşamada yıldız formu en net hâlini alır.

Kenan Yıldız'ın yaptığı gibi kameraya doğru bakarak hareketi öne çıkarabilirsiniz.

Bu gol sevinci, 2024–2025 sezonunda özellikle TikTok ve Instagram'da büyük yankı uyandırmış, yüzlerce futbol içeriği üreticisi tarafından yeniden denenmiştir. Hareket hem eğlenceli hem de estetik olduğu için kısa sürede global futbol kültürünün bir parçası hâline geldi.

KENAN YILDIZ GOL SEVİNCİNİN ANLAMI NEDİR?

Kenan Yıldız'ın yıldız pozu, yalnızca bir el hareketi değil; kişisel marka, kimlik ve özgüven temelli güçlü bir mesajdır.

"Yıldız" Soyadından Evrilen Bir Kimlik Sembolü

"Yıldız" kelimesi Türkçe'de olduğu gibi uluslararası futbolda da "star" anlamına gelir. Kenan'ın bu pozu tercih etmesi:

Kendi soyadını sembolleştirmesi,

Sahadaki varlığını güçlü şekilde ifade etmesi,

Global arenada Türk kimliğini görünür kılması,

Genç yaşına rağmen 'ben buradayım' mesajı vermesi anlamına gelir.

Futbol yorumcuları, bu hareketi Kenan'ın kariyer yolculuğunda attığı en önemli marka adımlarından biri olarak değerlendiriyor. Çünkü futbol dünyasında kişisel imza hareketleri, oyuncunun popülaritesini ve tanınırlığını büyük ölçüde artıran unsurlardır. Ronaldinho'nun "L" pozu, Cristiano Ronaldo'nun "Siuuu" çığlığı ya da Griezmann'ın telefon hareketi gibi…

KENAN YILDIZ GOL SEVİNCİNİ NE ZAMAN YAPTI?

Kenan Yıldız'ın yıldız pozu, en ikonik hâliyle 8 Aralık 2025 tarihinde, Juventus'un Serie A'da oynadığı karşılaşmada attığı gol sonrası ortaya çıktı. Golün hemen ardından kameralara verdiği net yıldız pozu, saniyeler içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

