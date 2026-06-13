Katar İsviçre maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Katar İsviçre golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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KATAR İSVİÇRE MAÇI KAÇ KAÇ?

Katar İsviçre maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

KATAR İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE

Katar İsviçre maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

KATAR İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Katar İsviçre maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

KATAR İSVİÇRE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Katar İsviçre maçı Santa Clara'da, Levi's Stadyumu'nda oynanacak.