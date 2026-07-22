Kardemir Çelik halka arz (KARCL) Kardemir kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kardemir Çelik katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL), yatırımcıların gündemindeki şirketlerden biri oldu. Halka arz sürecine ilişkin fiyat, talep toplama tarihleri, toplam pay miktarı, tahmini lot dağılımı ve katılım endeksi uygunluğu gibi ayrıntılar netleşti. Peki, Kardemir Çelik katılım endeksine uygun mu? Kardemir Çelik halka arz (KARCL) Kardemir kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte Kardemir Çelik Sanayi (KARCL) halka arzına ilişkin resmi olarak açıklanan bilgiler...

KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.'nin halka arzında pay başına satış fiyatı 35,00 TL olarak belirlendi.

Belirlenen halka arz fiyatı üzerinden işlemin toplam büyüklüğünün yaklaşık 4 milyar 480 milyon TL seviyesinde olması bekleniyor.

Halka arz kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesi 720 milyon TL'den 830 milyon TL'ye yükseltilecek. Böylece yatırımcılara toplam 128 milyon lot sunulacak.

Bu kapsamda satışa sunulacak payların dağılımı şu şekilde açıklandı:

110 milyon lot sermaye artırımı

18 milyon lot ortak satışı

Halka arz işleminin tamamlanmasının ardından şirketin halka açıklık oranının yüzde 15,42 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

KARDEMİR ÇELİK (KARCL) HALKA ARZI NE ZAMAN?

SPK onayının ardından Kardemir Çelik Sanayi (KARCL) halka arzında talep toplama tarihleri 22-23-24 Temmuz olarak açıklandı.

Yatırımcılar, talep toplama süresi boyunca yetkili aracı kurumlar üzerinden halka arz başvurularını gerçekleştirebilecek.

Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından dağıtım işlemleri gerçekleştirilecek ve ardından Borsa İstanbul'da işlem görme süreci başlayacak.

KARDEMİR ÇELİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Kardemir Çelik Sanayi (KARCL) halka arzı için yapılan açıklamaya göre şirket katılım endeksine uygun değildir.

Bu nedenle KARCL payları, katılım endeksi kriterlerine göre işlem yapan yatırımcılar açısından uygunluk taşımamaktadır.

KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ (KARCL) KARDEMİR KAÇ LOT VERİR?

Kardemir Çelik halka arzında yatırımcılara toplam 128 milyon lot sunulacak. Halka arza katılan yatırımcı sayısına göre oluşabilecek muhtemel lot dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

600 bin kişi katılması halinde: Yaklaşık 85 lot (2.975 TL)

700 bin kişi katılması halinde: Yaklaşık 73 lot (2.555 TL)

800 bin kişi katılması halinde: Yaklaşık 64 lot (2.240 TL)

900 bin kişi katılması halinde: Yaklaşık 57 lot (1.995 TL)

Bu rakamlar, halka arza katılım yoğunluğuna göre hesaplanan tahmini dağıtım senaryolarını göstermektedir. Nihai lot dağılımı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından kesinleşecektir.

Bu şekilde haber, klasik haber sitesi formatına daha uygun olur ve tablo kullanılmadan okunabilirliği korunur.

KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Akbank

Aktif Yatırım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Anadolubank

Burgan Bank

DenizBank

Garanti BBVA

Halkbank

ING Bank

Odeabank

QNB

Şekerbank

TEB

TOM Katılım Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Türkiye İş Bankası

VakıfBank

Vakıf Katılım Bankası

Yapı Kredi

Ziraat Bankası