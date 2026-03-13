Karagümrük - Fenerbahçe maç kadrosu! Muhtemel 11 belli oldu

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. İşte ayrıntılar...

KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Karagümrük - Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Karagümrük - Fenerbahçe maç kadroları ise şöyle:

Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Babicka, Berkay, Barış, Larsson.

Fenerbahçe: Tarık, Mert Müldür, Yiğit Efe, Brown, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem, Cherif.

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde 6 eksik oyuncu bulunuyor.

Tedavilerine devam edilen Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson, yarınki müsabakada görev yapamayacak.

Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmesi durumunda sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.