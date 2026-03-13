Karagümrük - Fenerbahçe maç kadrosu! Muhtemel 11 belli oldu
Karagümrük - Fenerbahçe maç kadrosu! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takımın ligdeki puan durumu, aralarındaki maçlar, son maç performansları merak ediliyor. İşte Karagümrük - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11 ve detaylar...
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. İşte ayrıntılar...
KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
Karagümrük - Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Karagümrük - Fenerbahçe maç kadroları ise şöyle:
Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Babicka, Berkay, Barış, Larsson.
Fenerbahçe: Tarık, Mert Müldür, Yiğit Efe, Brown, Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem, Cherif.
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde 6 eksik oyuncu bulunuyor.
Tedavilerine devam edilen Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson, yarınki müsabakada görev yapamayacak.
Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmesi durumunda sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.