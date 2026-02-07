Haberler

Karagümrük-Antalyaspor maçı izle: Karagümrük-Antalyaspor maçı nereden, nasıl izlenir?

Karagümrük-Antalyaspor maçı izle: Karagümrük-Antalyaspor maçı nereden, nasıl izlenir?
Güncelleme:
Alt sıraları doğrudan ilgilendiren kritik randevuda gözler İstanbul'a çevrildi. Kümede kalma umutlarını diri tutmak isteyen Fatih Karagümrük, Antalyaspor karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Futbolseverler ise bu zorlu mücadelenin yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Karagümrük-Antalyaspor maçı izle: Karagümrük-Antalyaspor maçı nereden, nasıl izlenir?

Süper Lig'de dengeleri değiştirebilecek bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen Karagümrük ile alt sıralardan uzaklaşma hesabı yapan Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte izleyiciler yayın bilgilerine odaklandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KARAGÜMRÜK–ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Karagümrük–Antalyaspor karşılaşması bugün oynanacak.

KARAGÜMRÜK–ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu mücadele 14.30'da başlayacak.

KARAGÜMRÜK–ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK–ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Fatih Karagümrük

  • Grbic, Lichnovsky, Biraschi, Kranevitter, Berkay, Larsson, Mladenovic, Esgaio, Serginho, Barış, Babicka

Antalyaspor

  • Cuesta, Samet, Paal, Veysel, Hüseyin, Soner, Bünyamin, Safuri, Ballet, Van de Streek, Saric
