Kante'nin dini nedir, aslen nereli? N'Golo Kante müslüman mı?

N'Golo Kanté'nin Fenerbahçe'ye transfer olması, yalnızca spor kamuoyunda değil, geniş bir okuyucu kitlesi nezdinde de büyük yankı uyandırdı. Sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi, mütevazı karakteri ve disiplinli yaşam tarzıyla tanınan Kanté, bu transferle birlikte yeniden gündemin merkezine yerleşti. Sarı-lacivertli kulübe imza atmasının ardından futbolseverler, yıldız oyuncunun yalnızca kariyerini değil; kökenini, ailesini ve inancını da daha yakından merak etmeye başladı. Peki, Kante'nin dini nedir? Kante aslen nereli? N'Golo Kante müslüman mı? Detaylar haberimizde.

KANTE ASLEN NERELİ?

N'Golo Kanté'nin doğum yeri Paris olsa da ailesinin kökeni Batı Afrika ülkesi Mali'ye dayanmaktadır. Kanté'nin ailesi, 1980 yılında Mali'den Fransa'ya göç etmiştir. Bu göç hikâyesi, onun yaşamındaki kültürel ve sosyal altyapının şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Kanté, çocuk yaşta ailesel kayıplar yaşamıştır. Babasını 11 yaşında kaybetmiş, daha sonra ise 2018 Dünya Kupası öncesinde ağabeyinin vefatıyla sarsılmıştır. Tüm bu zorluklara rağmen kariyerinde istikrarlı bir yükseliş sergilemesi, onun karakter gücünü ortaya koymaktadır.

KANTE'NİN DİNİ NEDİR?

Kanté, Müslüman bir sporcudur. İnancını göz önünde yaşamaktan kaçınan, gösterişten uzak bir tutum benimseyen Kanté, bu yönüyle de geniş bir hayran kitlesinin saygısını kazanmıştır.

N'GOLO KANTE MÜSLÜMAN MI?

Evet, N'Golo Kanté Müslümandır.