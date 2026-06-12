Kanada Bosna Hersek maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Kanada Bosna Hersek golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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KANADA BOSNA HERSEK MAÇI KAÇ KAÇ?

Kanada Bosna Hersek maçı 1-0'lık Bosna Hersek üstünlüğüyle devam ediyor.

KANADA BOSNA HERSEK MAÇI CANLI İZLE

Kanada Bosna Hersek maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

KANADA BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kanada Bosna Hersek maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

KANADA BOSNA HERSEK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Kanada Bosna Hersek maçı Toronto'da, BMO Field Stadyumu'nda oynanacak.