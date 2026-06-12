Kanada Bosna Hersek maç özeti ve golleri! (ÖZET) Kanada Bosna Hersek kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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KANADA BOSNA HERSEK MAÇ ÖZETİ

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KANADA BOSNA HERSEK ÖZET

Kanada Bosna Hersek maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

KANADA BOSNA HERSEK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Kanada Bosna Hersek maçı 1-0'lık Bosna Hersek üstünlüğüyle devam ediyor.

KANADA BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Kanada Bosna Hersek maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.