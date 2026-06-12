Kanada Bosna Hersek CANLI nereden izlenir? Kanada Bosna Hersek maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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KANADA - BOSNA HERSEK NEREDE İZLENİR?

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KANADA BOSNA HERSEK MAÇI CANLI İZLE

Kanada Bosna Hersek maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

KANADA BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kanada Bosna Hersek maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

KANADA BOSNA HERSEK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Kanada Bosna Hersek maçı Toronto'da, BMO Field Stadyumu'nda oynanacak.