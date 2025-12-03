Haberler

Kamudaki üst düzey yöneticiler kimlerdir? Kamudaki üst düzey yöneticilere ne kadar seyyanen zam geldi?

Kamudaki üst düzey yöneticiler kimlerdir? Kamudaki üst düzey yöneticilere ne kadar seyyanen zam geldi?
Güncelleme:
Kamuda görev yapan üst düzey yöneticilere yönelik maaş düzenlemesi, kamu çalışanlarının dikkatini çekti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen son karar ile üst düzey memurlara 30 bin TL seyyanen zam yapılması öngörülüyor. Peki, Kamudaki üst düzey yöneticiler kimlerdir? Kamudaki üst düzey yöneticilere ne kadar seyyanen zam geldi? Detaylar...

Kamuda üst düzey yöneticilerin maaşlarına yönelik son düzenleme, kamu çalışanlarının gündeminde. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme ile üst düzey memurlara seyyanen zam yapılacak. Peki, Kamudaki üst düzey yöneticiler kimlerdir? Kamudaki üst düzey yöneticilere ne kadar seyyanen zam geldi? Detaylar haberimizde!

KAMUDAKİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER KİMLERDİR?

Kamuda üst düzey yönetici pozisyonları, devletin kritik karar alma mekanizmalarında görev yapan, stratejik ve idari sorumlulukları yüksek kişileri kapsıyor. Bu görevler yalnızca merkezi yönetim birimleri ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda taşra teşkilatlarında da önemli roller üstleniyor. Kamuda genel müdür, daire başkanı, müfettiş ve uzman gibi pozisyonlarda çalışan kişiler, devlet politikalarının uygulanmasında ve denetlenmesinde kilit rol oynuyor.

Üst düzey yöneticilerin görev alanları şunları içeriyor:

Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarda genel müdürlük ve daire başkanlıkları

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama uzmanları ve stenograflar

Kurum içi denetim ve mali kontrol görevleri üstlenen başmüfettişler, müfettişler, denetçiler ve kontrolörler

Dışişleri Bakanlığı'nda meslek memurları, konsolosluk ve ihtisas memurları

Cumhurbaşkanlığı ve diğer yüksek düzey devlet makamlarında görevli üst düzey yöneticiler

Bu yöneticiler, hem merkezi hem de taşra teşkilatında kamu hizmetinin etkin ve verimli yürütülmesinden sorumludur. Stratejik kararların alınması, kaynak yönetimi, kurum içi denetim ve halkla ilişkiler gibi görevler, üst düzey yöneticilerin günlük faaliyetlerinin temelini oluşturuyor.

Kamudaki üst düzey yöneticiler kimlerdir? Kamudaki üst düzey yöneticilere ne kadar seyyanen zam geldi?

KAMUDAKİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE NE KADAR SEYYANEN ZAM GELDİ?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen son düzenleme ile kamuda genel müdür, daire başkanı, müfettiş ve uzman pozisyonundaki üst düzey yöneticilere 30 bin TL seyyanen zam yapılması kararlaştırıldı. Bu karar, toplamda yaklaşık 30 bin kamu çalışanını kapsıyor ve maaş artışlarıyla birlikte kritik görevlerdeki insan kaynağı ihtiyacına doğrudan çözüm sunmayı hedefliyor.

Zam düzenlemesinin kapsamı şu şekilde:

TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkanı

Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı ve Başkan Yardımcısı

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdürler, SGK ve AFAD Başkan Yardımcıları

TİKA Başkanı, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirleri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşavirleri

Bakanlık il ve bölge müdürleri, Defterdar, İl Emniyet Müdürü ve İl Müftüleri

Kamu kurumlarının merkez teşkilatında görevli başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçiler

TBMM yasama uzmanları ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri

Dışişleri Meslek Memurları, Konsolosluk ve İhtisas Memurları

Bu zam düzenlemesi, özellikle kritik uzmanlık ve denetim alanlarında yaşanan personel kaybını önlemek ve nitelikli insan kaynağını kamuda tutmak amacıyla hayata geçirildi. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın aktardığına göre, SPK'dan BDDK'ya kadar birçok kritik kurumda nitelikli uzman bulmak giderek zorlaşıyordu ve sistem tıkanma noktasına gelmişti.

Kamudaki üst düzey yöneticiler kimlerdir? Kamudaki üst düzey yöneticilere ne kadar seyyanen zam geldi?

SEYYANEN ZAM KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenlemeden yararlanacak memurlar, hem merkezi hem taşra teşkilatında görev alan genel müdür, daire başkanı, müfettiş ve uzmanlar ile sınırlı değil. Aynı zamanda TBMM, Diyanet İşleri Başkanlığı, YÖK, ÖSYM ve Cumhurbaşkanlığı gibi kritik kurumlarda görev yapan üst düzey yöneticiler de bu artıştan faydalanacak.

Öne çıkan pozisyonlar:

TRT Genel Müdürü, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri

ÖSYM Başkan ve Başkan Yardımcıları

Merkezde görevli valiler, strateji geliştirme başkanları

derece kademelerinde maaş alan üst düzey memurlar

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personel

Bu geniş kapsamlı düzenleme, kamu sistemindeki tıkanıklıkları gidermeyi ve kritik görevlerdeki insan kaynağının sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor.

