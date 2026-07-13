Kabine toplantısı bitti mi, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı 13 Temmuz Pazartesi?

13 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, kamuoyunun gündemindeki en önemli başlıklardan biri oldu. Vatandaşlar, "Kabine toplantısı bitti mi, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı?" sorularının yanıtını ararken, toplantıda ele alınan konular ve Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak açıklamalar da yakından takip ediliyor. İşte Kabine Toplantısı'na ilişkin merak edilen tüm detaylar...

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ, KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI 13 TEMMUZ PAZARTESİ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının başlamasının ardından milyonlarca vatandaş, "Kabine toplantısı bitti mi?" ve "Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ekonomi, dış politika, güvenlik ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok önemli başlığın ele alındığı toplantının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Kabine Toplantısı kararları, toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyurulacak. Alınan kararların akşam saatlerinde canlı yayında açıklanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLÜYOR?

Kabine Toplantısı'nın gündeminde iç ve dış politikaya ilişkin birçok önemli başlık yer alıyor. Toplantıda, ekonomi yönetiminin çalışmaları, enflasyonla mücadele, fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik adımlar ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri değerlendiriliyor.

NATO ZİRVESİ VE DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ

Kabine'de, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonuçları da masaya yatırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere dünya liderleriyle gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin sonuçları ele alınırken, CAATSA yaptırımları, F-35 programına ilişkin gelişmeler ve ABD-İran arasındaki gerilim de dış politika başlıkları arasında bulunuyor.

TERÖRLE MÜCADELE VE YASAL DÜZENLEMELER MASADA

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini de "Terörsüz Türkiye" süreci oluşturuyor. Güvenlik birimlerinin hazırladığı saha raporları doğrultusunda terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin son durumun değerlendirilmesi ve TBMM'ye sunulması beklenen yasal düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.

15 TEMMUZ HAZIRLIKLARI VE EKONOMİ GÜNDEMİ

Kabine Toplantısı'nda ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında ülke genelinde düzenlenecek anma programlarının hazırlıkları da görüşülüyor. Bunun yanı sıra enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı, yatırım, üretim ve küresel ekonomik gelişmelerin Türkiye'ye etkileri de ekonomi başlığı altında değerlendirilen konular arasında yer alıyor. Gözler şimdi toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı Millete Sesleniş konuşmasında açıklayacağı kararlara çevrilmiş durumda.