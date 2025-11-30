Haberler

İsviçre Türkiye basketbol maçı CANLI nereden izlenir? İsviçre Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Güncelleme:
İsviçre – Türkiye Basketbol Maçı heyecanı tüm sporseverleri ekrana kilitleyecek. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında C Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, Bosna Hersek galibiyetinin ardından İsviçre karşısında seriyi sürdürmeyi hedefliyor. İsviçre Türkiye basketbol maçı canlı nereden izlenir? İsviçre Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İsviçre Türkiye basketbol maçı canlı izle! Detaylar haberimizde!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu mücadelesinde İsviçre ile karşı karşıya geliyor. İsviçre Türkiye basketbol maçı canlı nereden izlenir? İsviçre Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İsviçre Türkiye basketbol maçı canlı izle! Detaylar...

İSVİÇRE TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Basketbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında maçın canlı yayın adresi geliyor. Resmî açıklamalara göre İsviçre – Türkiye basketbol maçı TRT 1 ve S Sport üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

İSVİÇRE TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI İZLE

Bu yayın seçeneği, karşılaşmayı hem şifresiz televizyon yayınıyla hem de geniş erişim sağlayan spor platformları üzerinden izleyebilme imkânı sunuyor. Özellikle milli maçlar, TRT ekranlarında büyük izleyici kitlesine ulaşırken S Sport ise ayrıntılı basketbol analizleri ve profesyonel yayıncılık kalitesiyle dikkat çekiyor.

İSVİÇRE TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, Türkiye'de basketbol yayınlarının en güvenilir adresleri arasında yer alan TRT 1 ve S Sport kanallarından yayımlanacak. TRT 1'in şifresiz yayını sayesinde herkes maçı kolayca takip edebilecek. S Sport ise maç öncesi ve sonrası yorumlarla daha detaylı bir yayın akışı sunmayı planlıyor.

Bu karşılaşmanın hem ulusal bir kanal hem de spor odaklı bir özel platform tarafından yayınlanması, maçın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İSVİÇRE TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

İsviçre – Türkiye Basketbol Maçı bugün saat 19.00'da başlayacak.

Müsabaka, İsviçre'nin Fribourg kentindeki Site Sportif Saint-Leonard salonunda oynanacak.

Dilara Yıldız
