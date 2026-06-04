İsveç Yunanistan maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? İsveç Yunanistan nereden izlenir?

İsveç Yunanistan nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen İsveç Yunanistan maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar...

İSVEÇ - YUNANİSTAN NEREDE İZLENİR?

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İSVEÇ YUNANİSTAN MAÇI CANLI İZLE

İsveç Yunanistan maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmamaktadır. Maçı verecek yabancı kanallar ise şöyledir:

ABD: fuboTV

Belçika: DAZN Belgium

Bosna Hersek: Sport Klub 2 HR

Güney Afrika: SuperSport Maximo

İSVEÇ YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İsveç Yunanistan maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.