İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? SON DAKİKA! İstanbul TOKİ çekiliş tarihi açıklandı!

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? SON DAKİKA! İstanbul TOKİ çekiliş tarihi açıklandı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ'de kuraların çekileceği tarihi açıkladı. Peki, İstanbul TOKİ kurası ne zaman? İstanbul TOKİ çekiliş tarihi açıklandı mı? Detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili açıklama yaptı.

İSTANBUL TOKİ KURASI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul'umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul'da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul'umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız" dedi.

500

