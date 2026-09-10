İstanbul sosyal konutların kira fiyatları (TAM FİYAT LİSTESİ) Kiralık sosyal konut fiyatları ne kadar olacak? 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 kira ücretleri...

İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutun hayata geçirilmesine ilişkin ayrıntılar netleşti. Bakan Murat Kurum tarafından yapılan açıklamada, kiralık sosyal konutların İstanbul'un 12 ilçesinde yer alacağı ve dairelerin büyüklüğüne göre farklı kira bedelleriyle kiraya verileceği belirtildi. Peki, Kiralık sosyal konut fiyatları ne kadar olacak? 1+1, 2+1, 3+1 dairelerin kirası ne kadar? Detaylar...

KİRALIK SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde aylık kira bedelleri dairelerin büyüklüğüne göre belirlendi. Bakan Murat Kurum'un açıklamasına göre en düşük kira bedeli 1+1 konutlar için 10 bin TL olacak.

Kira tutarı konutun büyüklüğü arttıkça yükselecek. 2+1 daireler aylık 12 bin TL, 3+1 daireler 15 bin TL, 4+1 daireler ise 18 bin TL kira bedeliyle kiralanacak.

Projede belirlenen aylık kira tarifesi şu şekilde:

1+1 konut: 10 bin TL

2+1 konut: 12 bin TL

3+1 konut: 15 bin TL

4+1 konut: 18 bin TL

KİRALIK SOSYAL KONUT HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut kapsamında farklı büyüklüklerdeki daireler için ayrı kira bedelleri uygulanacak. Açıklanan tarifeye göre 1+1 dairelerin aylık kirası 10 bin TL olarak belirlenirken, 2+1 dairelerin kirası 12 bin TL olacak.

3+1 daireler için aylık kira bedeli 15 bin TL olarak açıklanırken, projede yer alan 4+1 konutların aylık kirası 18 bin TL olacak. Böylece konutların büyüklüğüne göre kira tutarları 10 bin TL ile 18 bin TL arasında değişecek.

İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konut, toplam 12 ilçede bulunacak. Projede yer alacak ilçeler Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy olarak açıklandı.

Konutların yer alacağı ilçeler şöyle:

Ataşehir

Sancaktepe

Ümraniye

Üsküdar

Maltepe

Tuzla

Kartal

Başakşehir

Gaziosmanpaşa

Beyoğlu

Güngören

Arnavutköy

Bakan Murat Kurum'un açıklamasında yer alan bilgilere göre proje, İstanbul'un hem Anadolu Yakası'ndaki hem de Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri kapsayacak. 15 bin kiralık sosyal konutun kira bedelleri ise daire tiplerine göre 10 bin TL, 12 bin TL, 15 bin TL ve 18 bin TL olarak uygulanacak.