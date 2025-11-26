Haberler

İstanbul BAHÇELİEVLER su kesintisi! 26-27 Kasım İSKİ Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BAHÇELİEVLER su kesintisi! 26-27 Kasım İSKİ Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bahçelievler ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Kasım İstanbul Bahçelievler su kesintisi saatleri...

Bahçelievler su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

İSKİ Bahçelievler su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: MERKEZ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 26.11.2025 17:31:33

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.11.2025 22:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: ÇOBANÇEŞME MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 26.11.2025 17:31:33

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.11.2025 22:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
