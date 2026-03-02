İspanya Ukrayna basket maçı hangi kanalda? İspanya Ukrayna maçı nereden CANLI izlenir?

İspanya ile Ukrayna arasında oynanacak basketbol karşılaşması, taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İspanya Ukrayna maçı canlı izle seçenekleri, yayın kanalı ve maç saati gibi bilgiler yoğun şekilde araştırılıyor. Bu rehberde, maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve internet üzerinden canlı olarak nasıl izlenebileceği hakkında tüm bilgiler yer alıyor.

İSPANYA VS UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İspanya ile Ukrayna arasındaki FIBA Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması, basketbol tutkunlarını ekrana kilitleyecek. Maç, S Sport Plus ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar, hem uydudan hem de internet üzerinden maç keyfini çıkarabilecek.

İSPANYA-UKRAYNA MAÇINI S SPORT PLUS'TAN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, Türksat uydusu üzerinden ve çeşitli dijital platformlarda şifreli yayınla basketbolseverlere ulaşacak. Bu kanal aracılığıyla maçı izlemek isteyenler, platformun numaralı kanallarına erişerek canlı yayına bağlanabilir.

İSPANYA-UKRAYNA MAÇINI TRT SPOR YILDIZ'DAN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor Yıldız, Digiturk, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV gibi birçok platformdan şifresiz olarak izlenebilecek. Kanal numaraları ve internet erişimi sayesinde maç, tüm basketbol severler için kolayca takip edilebilir.

İSPANYA-UKRAYNA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Heyecan dolu mücadele, 02 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek. Basketbolseverler bu tarihi not ederek, canlı yayına hazırlıklı olabilir.

İSPANYA-UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, 22:30'da başlayacak. Taraftarlar, kritik dakikaları kaçırmamak için yayına maç öncesi bağlanabilir.

İSPANYA-UKRAYNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında İspanya ve Ukrayna karşılaşması, İspanya'daki İspanya Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi avantajı ile İspanya, sahasında mücadele edecek.