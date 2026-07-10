İspanya Belçika maç özeti ve golleri! (ÖZET) İspanya Belçika kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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İSPANYA BELÇİKA MAÇ ÖZETİ

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İSPANYA BELÇİKA ÖZET

İspanya Belçika maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

İSPANYA BELÇİKA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İspanya Belçika maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

İSPANYA BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İspanya Belçika maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.