İsmail Kartal evli mi, eşi kim? İsmail Kartal'ın eşi Sema Kartal kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Türk futbolunun deneyimli teknik adamları arasında yer alan İsmail Kartal, kariyeri boyunca saha içindeki başarıları kadar aile yaşamına verdiği önemle de dikkat çekmiştir. Özellikle Fenerbahçe camiasında uzun yıllar futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan Kartal, özel hayatını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden isimler arasında gösterilmektedir. Peki, İsmail Kartal evli mi, eşi kim? İsmail Kartal'ın eşi Sema Kartal kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

İSMAİL KARTAL EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

İsmail Kartal’ın eşi Sema Kartal’dır. Uzun yıllardır evli olan çift, göz önünde yaşamaktan uzak durarak aile hayatlarını sakin bir şekilde sürdürmektedir. Futbol dünyasının yoğun temposuna rağmen aile bağlarını ön planda tutan Kartal ailesi, spor camiasında örnek gösterilen ailelerden biri olarak bilinmektedir.

İsmail Kartal ve Sema Kartal çiftinin Emre adında bir oğulları ve Sena adında bir kızları bulunmaktadır. Aile, kamuoyunun karşısına çoğunlukla özel günlerde ve önemli organizasyonlarda çıkmaktadır.

İSMAİL KARTAL'IN EŞİ SEMA KARTAL KİMDİR?

Sema Kartal, Türk futbolunun önemli isimlerinden İsmail Kartal’ın eşidir. Uzun yıllardır evli olan çift, aile yaşamlarını medya ve magazin gündeminden uzak bir şekilde sürdürmeyi tercih etmektedir.

Kameralar karşısına nadiren çıkan Sema Kartal, daha çok eşinin imza törenleri, şampiyonluk kutlamaları ve aile bireylerinin özel günlerinde görüntülenmektedir. Özellikle 2022 yılında kızları Sena Kartal’ın Sinan Yurdakul ile gerçekleştirdiği düğün töreni, Kartal ailesinin basına yansıyan önemli organizasyonlarından biri olmuştur.

Bu düğünde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da nikâh şahidi olarak yer almıştır. Sema Kartal’ın kamuoyunda görüntülendiği nadir anlardan biri olarak dikkat çeken organizasyon, spor ve iş dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Kartal ailesinin gündeme geldiği bir diğer olay ise İsmail Kartal’ın takımın başında deplasmanda bulunduğu bir dönemde yaşanan trafik kazası olmuştur. Sema Kartal, çocukları Sena ve Emre ile kayınvalidesi Ayten Kartal’ın bulunduğu araç zincirleme trafik kazasına karışmış, aile üyeleri kazayı ciddi bir yaralanma yaşamadan atlatmıştır.

SEMA KARTAL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sema Kartal’ın doğum tarihi ve yaşıyla ilgili kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

Sema Kartal’ın doğum yeri veya memleketine ilişkin kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

SEMA KARTAL NE İŞ YAPIYOR?

Sema Kartal’ın profesyonel kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan bir bilgi bulunmamaktadır. Bilinen bilgiler doğrultusunda Sema Kartal, aile hayatını ön planda tutan ve medyadan uzak bir yaşam sürdürmektedir.

Özel yaşamını göz önünde yaşamamayı tercih eden Sema Kartal, kamuoyunda daha çok ailesiyle birlikte katıldığı özel organizasyonlarla gündeme gelmektedir. Bu nedenle çalışma hayatı veya mesleki faaliyetleri hakkında doğrulanmış bir açıklama bulunmamaktadır.