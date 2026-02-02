İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMLARI: Altında düşmeye devam edecek mi? Altın tekrar yükselir mi?

Ekonomist İslam Memiş, altın piyasasındaki son gelişmeleri ve 2026 yılında yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktaları paylaştı. Memiş'e göre altın ve gümüşte sert dalgalanmalar bu yıl sıkça görüleceğini ifade eden İslam Memiş'in son dakika altın yorumları ne yönde? Altında düşmeye devam edecek mi? Altın tekrar yükselir mi? Detaylar haberimizde.

ALTINDA DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

İslam Memiş, altın fiyatlarının ani ve sert dalgalanmalar yaşayacağını belirterek yatırımcıları uyardı. Son dönemde gram altın ve ons altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmeler, Memiş'e göre "düşüş" olarak adlandırılamaz; bu durum sağlıklı bir kâr satışı niteliğinde.

Memiş'in açıklamalarına göre, altın fiyatlarındaki kısa vadeli düşüşler, yatırımcılar için paniğe kapılacak bir durum değil. Aksine, piyasada sert dalgalanmalara hazırlıklı olmak, uzun vadede kazanç sağlamak için kritik bir strateji olarak öne çıkıyor.

Altın, hem dolar hem de ons bazlı fiyatlamaya bağlı olduğundan, düşüşler ve yükselişler daha karmaşık bir yapı sergiliyor. Bu nedenle, yatırımcıların ani fiyat hareketlerine karşı dikkatli olması gerekiyor.

ALTIN TEKRAR YÜKSELİR Mİ?

Altının kısa süreli geri çekilmesinin ardından yeni yükseliş dalgaları görülebileceğini belirten Memiş, özellikle 1 hafta ila 10 gün içinde fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket edebileceğini ifade etti.

Ons altın özelinde Memiş, kritik direnç seviyelerinin önemine dikkat çekti. Ons altın 5.880 dolar seviyesini yukarı yönlü kırarsa, 6.000 ve 6.200 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Bu seviyeler, yatırımcılar için uzun vadeli planlamada önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişin ana nedeninin jeopolitik gelişmeler değil, küresel para politikaları olduğunu belirterek, jeopolitiğin yalnızca destekleyici bir unsur olduğunu vurguladı. Bu nedenle yatırımcılar, fiyat hareketlerini yalnızca kısa vadeli gelişmelerle yorumlamamalı, makroekonomik göstergeleri de takip etmelidir.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Güncel verilere göre gram altın fiyatları şu şekildedir:

Alış: 6.288 TL

Satış: 6.302 TL

İslam Memiş, gram altının kısa süreli geri çekilmesinin doğal olduğunu, bu durumun yatırımcılar için endişe nedeni olmaması gerektiğini söyledi. Önceki yükselişlerde gram altın 8.057 TL'ye, ons altın ise 5.600 dolara kadar ulaşmıştı. Bu seviyeler, piyasadaki volatiliteyi ve yatırımcıların kısa vadeli stratejilerini şekillendiren kritik değerler olarak öne çıkıyor.

Memiş'in uzun vadeli perspektif önerisi, gram altın yatırımcıları için özellikle günlük veya haftalık fiyat dalgalanmalarına odaklanmak yerine, yıllık planlamalar yapmanın önemine işaret ediyor.