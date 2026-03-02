İran'daki maçlar oynanacak mı? Nijerya-İran hazırlık maçı nerede oynanacak, maçın yeri değişecek mi, iptal edilecek mi?

Nijerya Milli Takımı, ay sonunda İran'a gidiyor ancak savaş gündemi taraftarların aklını karıştırdı. Maç planlandığı gibi İran'da mı oynanacak, güvenlik nedeniyle yer değişikliği yapılacak mı yoksa karşılaşma iptal mi edilecek? Avrupa'daki yıldız futbolcuların kadroya dahil edilmesi, hazırlık maçının kaderiyle ilgili merakı daha da artırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İRAN'DAKİ MAÇLAR OYNANACAK MI?

Evet, Nijerya Milli Takımı'nın İran ile ay sonunda oynayacağı hazırlık maçının planlandığı gibi oynanması öngörülüyor. Resmi bir iptal veya erteleme açıklaması yapılmadı.

NİJERYA-İRAN HAZIRLIK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İran'da gerçekleştirilecek. Nijerya Milli Takımı, deplasmanda İran ile karşı karşıya gelecek.

MAÇIN YERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Şu anda maçın yerinin değişeceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Planlanan tarih ve saha İran'da kalmaya devam ediyor.

MAÇ İPTAL EDİLECEK Mİ?

Henüz maçın iptal edileceğine dair bir bilgi paylaşılmadı. Ancak İran ile İsrail arasındaki devam eden çatışmalar, bazı taraftarlar arasında güvenlik endişesi yaratıyor. Resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar takip ediliyor.