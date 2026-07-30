Inter Turku Başakşehir maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Inter Turku Başakşehir golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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INTER TURKU BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Inter Turku Başakşehir maçı 1-0'lık Inter Turku üstünlüğüyle devam ediyor.

INTER TURKU BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Inter Turku Başakşehir maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

INTER TURKU BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter Turku Başakşehir maçı bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.

INTER TURKU BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Inter Turku Başakşehir maçı Turku'da, Veritas Stadyumu'nda oynanacak.