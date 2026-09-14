Inter maçı hangi kanalda? Inter Udinese maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Inter Udinese İtalya Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Inter Udinese maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Inter Udinese maçını hangi kanal veriyor? İşte Inter Udinese maçı yayın bilgisi haberimizde...

INTER UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Udinese maçı S Sport Plus ve S Sport 2 üzerinden canlı yayınlanacak. Inter Udinese maçını S Sport kullanıcıları şifresiz olarak izleyebilecek.

INTER UDİNESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Inter Udinese maçı bu akşam saat 21.45 itibarıyla başlayacak. Maç S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek.