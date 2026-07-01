İngiltere Demokratik Kongo maç özeti ve golleri! (ÖZET) İngiltere Demokratik Kongo kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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İNGİLTERE DEMOKRATİK KONGO MAÇ ÖZETİ

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İNGİLTERE DEMOKRATİK KONGO ÖZET

İngiltere Demokratik Kongo maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

İNGİLTERE DEMOKRATİK KONGO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İngiltere Demokratik Kongo maçı 1-0'lık Demokratik Kongo üstünlüğüyle devam ediyor.

İNGİLTERE DEMOKRATİK KONGO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İngiltere Demokratik Kongo maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.