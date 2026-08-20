İlk evim konut kredisi SON DURUM! İlk evim konut kredi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, ilk kez konut alacaklara yönelik düşük faizli finansman modeliyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında konut erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar gündemde yer alırken, “İlk Evim” olarak anılan konut kredisi uygulamasının ne zaman başlayacağı ve başvuru şartlarının neler olacağı merak ediliyor. Peki, ilk evim konut kredi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler? Detaylar...

İLK EVİM KONUT KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

İlk Evim konut kredisi için merak edilen en önemli konu, başvuruların başlayıp başlamadığı oldu. Verilen bilgiler doğrultusunda düşük faizli yeni konut kredisi kampanyası için resmi başvuru süreci henüz başlamadı.

İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yararlanması beklenen uygulamada, uygun finansman modeliyle konut sahibi olmanın kolaylaştırılması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen teknik çalışmalar kapsamında, kamu bankaları aracılığıyla esnek vade seçeneklerinin sunulması planlanıyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Düşük oranlı konut kredisine ilişkin resmi başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Yeni kampanyanın hayata geçirilmesi halinde başvuru başlangıç tarihi, kredi vadesi, finansman koşulları ve diğer ayrıntıların ilgili kurumlar ile kampanyaya katılacak bankalar tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Bu nedenle şu aşamada belirli bir gün veya ay vererek başvuru tarihinin başladığını söylemek mümkün değil. Resmi takvim açıklanana kadar mevcut bilgilerin dışında yeni bir başvuru tarihi üzerinden işlem yapılmaması gerekiyor.

İLK EVİM KONUT KREDİ ŞARTLARI NELER?

İlk Evim konut kredi şartları neler? sorusu da kredi kampanyasını bekleyen vatandaşların gündeminde bulunuyor. Ancak henüz resmi düzenleme yayımlanmadığı için kesinleşmiş başvuru şartlarından söz etmek mümkün değil.

Mevcut bilgiler kapsamında değerlendirilmesi beklenen başlıklar ise şu şekilde:

İLK KEZ EV SAHİBİ OLMAK

Uygulamanın ilk kez konut sahibi olacak vatandaşları kapsaması bekleniyor. Böylece kredi modelinin temel hedef grubunun daha önce konut sahibi olmayan kişiler olması öngörülüyor.

180 AYA KADAR VADE SEÇENEĞİ

Kampanya kapsamında 180 aya kadar vade seçeneğinin sunulması bekleniyor. Ancak bu vade süresinin kesinleşmiş bir uygulama olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Nihai vade seçenekleri resmi düzenleme yayımlandığında netlik kazanacak.

DÜZENLİ GELİR VE KREDİ DEĞERLENDİRMESİ

Kredi başvurusunda düzenli gelir ve kredi değerlendirmesinin dikkate alınması bekleniyor. Bununla birlikte hangi gelir kriterlerinin uygulanacağı ve değerlendirme şartlarının nasıl belirleneceği henüz kesinleşmiş değil.

KONUTUN BELİRLENEN KRİTERLERE UYGUN OLMASI

Kredi kapsamında satın alınacak konutun da belirlenen kriterlere uygun olması bekleniyor. Konut için aranacak kriterlerin neler olacağı ise resmi düzenleme ile birlikte açıklanacak.

Önemli: Bu şartların kesinleşmiş başvuru şartları olmadığı, resmi düzenleme yayımlandığında nihai koşulların netleşeceği belirtiliyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİNİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?

İlk Evim Konut Kredisini Hangi Bankalar Veriyor? sorusunun yanıtı da henüz kesinleşmiş değil. Resmi açıklama yapılmadığı için kredi uygulamasında yer alacak bankaların tamamı şu aşamada belli değil.

Mevcut beklentilere göre uygulamanın kamu bankaları aracılığıyla hayata geçirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda süreçte yer alması beklenen bankalar arasında kamu bankaları bulunuyor.