Hürmüz Boğazı açıldı mı? SON DAKİKA İran'dan Hürmüz açıklaması!

Orta Doğu’da haftalardır süren çatışmaların ardından ilan edilen ateşkes, bölgedeki kritik geçiş noktalarını yeniden gündeme taşıdı. İran’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin aldığı karar, hem diplomatik hem ekonomik açıdan yeni bir dönemin kapısını araladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILDI MI SON DAKİKA!

İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Arakçi, Lübnan’daki ateşkese paralel olarak Hürmüz Boğazı’nın ticari gemilerin geçişine açık hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından belirlenen koordineli rota üzerinden tüm ticari gemilerin boğazdan geçişine izin verildiği belirtildi. Bu kararın yalnızca ateşkes süresiyle sınırlı olduğu vurgulandı.

Yaklaşık 1,5 aydır kapalı olan Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması sonrası küresel piyasalarda da hızlı bir hareketlilik yaşandı. Petrol fiyatı yüzde 10 düşüşle 88 dolara gerilerken, ABD Başkanı Donald Trump da İran’a teşekkür etti. Bölgedeki gelişmelerin enerji piyasalarına etkisi dikkatle izlenmeye devam ediyor.

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

İran Dışişleri Bakanı Arakçi yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes ile Hürmüz Boğazı kararının doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Açıklamada, ticari gemilerin güvenli geçişi için belirlenen rota üzerinden hareket edileceği ve bu uygulamanın ateşkes süresince geçerli olacağı ifade edildi. Kararın geçici olduğunun altı çizilirken, bölgedeki gelişmelere göre yeni adımların atılabileceği mesajı verildi.

İran, savaşın başlangıcından bu yana Hürmüz Boğazı’nı ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilere kapatmıştı. 28 Şubat’ta başlayan ve 8 Nisan’da geçici ateşkesle duran çatışmalar sürecinde alınan bu karar, bölgedeki en kritik adımlardan biri olarak değerlendirilmişti. Ateşkesin ilan edilmesiyle birlikte İran’ın bu adımı geri çekmesi, diplomatik temasların sürdüğüne işaret etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Hürmüz Boğazı, küresel enerji taşımacılığı açısından kritik bir geçiş noktası olarak biliniyor ve bölgede yaşanan her gelişme doğrudan petrol fiyatlarına yansıyor. İran’ın boğazı kapatma kararı, savaş süresince uluslararası ticaret yollarını etkilerken, yeniden açılmasıyla birlikte piyasalarda hızlı bir rahatlama yaşandı. Petrol fiyatındaki yüzde 10’luk düşüş bu gelişmenin en somut yansımalarından biri oldu.

Ateşkes süreci yalnızca İran ile ABD arasındaki ilişkilerle sınırlı kalmadı, Lübnan ve İsrail hattında da yeni bir diplomatik süreci beraberinde getirdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ateşkesi müzakerelerin başlangıcı olarak nitelendirirken, İsrail’in güney bölgelerdeki varlığını sürdürme kararı dikkat çekti. ABD basınında yer alan iddialarda ise Trump yönetiminin süreci sonlandırmak için yeni adımlar atmaya hazır olduğu ileri sürüldü.