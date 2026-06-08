Hollanda Özbekistan maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Hollanda Özbekistan golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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HOLLANDA ÖZBEKİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?

Hollanda Özbekistan maçı 1-0'lık Hollanda üstünlüğüyle devam ediyor.

HOLLANDA ÖZBEKİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Hollanda Özbekistan maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

HOLLANDA ÖZBEKİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda Özbekistan maçı bu akşam saat 21.45 itibariyle başlayacak.

HOLLANDA ÖZBEKİSTAN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Hollanda Özbekistan maçı New York'da, Icahn Stadyumu'nda oynanacak.