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HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: TEFE TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç oldu?

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI SON DAKİKA: TEFE TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç oldu?
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Haziran 2026 enflasyon verileri için geri sayım sürerken milyonlarca vatandaşın gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yapacağı açıklamaya çevrildi. Memur ve emekli maaş zamlarından kira artış oranlarına kadar birçok ekonomik hesaplamada belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon tablosu da netleşt. Peki, TEFE TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç oldu? 2026 Haziran ayı enflasyon oranı haberimizde.

Milyonlarca memur, emekli, ev sahibi ve kiracının yakından takip ettiği Haziran 2026 enflasyon verileri için bekleyiş sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamları, Temmuz ayında uygulanacak maaş zamlarından kira artış oranlarına kadar birçok ekonomik göstergenin belirlenmesinde temel veri olarak kullanılacak. Peki, TEFE TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç oldu? Detaylar...

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Haziran 2026 dönemine ilişkin enflasyon verileri açıklandı. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı resmi veri takvimine göre Haziran ayına ait TÜFE ve Yİ-ÜFE rakamları, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşıldı. 

Verilerin yayımlanmasının ardından;

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayında TÜFE yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda artış yüzde 32,11 oldu.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayında TÜFE yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda artış yüzde 32,11 oldu.

MAYIS AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Mayıs 2026 verilerine göre, 12 aylık ortalamalar esas alındığında;

Tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 32,24 arttı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 26,96 yükseldi.

Mayıs ayında açıklanan veriler sonrasında gözler Haziran ayı rakamlarına çevrildi. Haziran verisinin açıklanmasıyla birlikte 2026 yılının ilk altı aylık enflasyon oranı tamamlanacak.

Bu veri; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranının belirlenmesinde önemli rol oynarken, memur ve memur emeklileri açısından ise toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkının hesaplanmasında esas alınacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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