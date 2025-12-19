Haberler

Hangi şirketlere operasyon düzenlendi, şirketlere neden operasyon düzenlendi?
Güncelleme:
İstanbul merkezli başlatılan geniş çaplı operasyon, iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Sabah saatlerinde çok sayıda şirkete yönelik gerçekleştirilen baskınların ardından, hangi firmaların operasyon kapsamında olduğu ve bu adımın hangi iddialar üzerine atıldığı merak konusu oldu. Peki, hangi şirketlere operasyon düzenlendi, şirketlere neden operasyon düzenlendi?

İstanbul merkezli yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında çok sayıda şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı büyük firmaların da bulunduğu bu şirketlere yönelik baskınlar, "Hangi şirketlere operasyon yapıldı?" ve "Operasyonun gerekçesi ne?" sorularını gündeme taşıdı. Soruşturmanın ayrıntıları dikkatle takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HANGİ ŞİRKETLERE OPERASYON DÜZENLENDİ?

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde toplam 26 şirkete "mali müşavir" operasyonu düzenlendi. Operasyon yapılan şirketler arasında özellikle Demir Holding (Demir Grup Şirketleri), Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. (Ses Yapı) öne çıktı. Sabah erken saatlerde şirketlere ve mali müşavirlere yönelik baskınlar gerçekleştirildi, aramalar yapıldı.

ŞİRKETLERE NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında düzenlendi. Başsavcılığın açıklamasına göre; belirli bir organizasyon içinde hareket eden, ağırlıklı olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, gerçekte var olmayan ticari işlemler (hayali ticaret) üzerinden sahte faturalar düzenlediği tespit edildi. Bu faturaların şirket kayıtlarına gider olarak işlendiği, bu yolla haksız KDV iadesi alındığı ve devletin doğrudan zarara uğratıldığı belirtildi.

SUÇLAMALAR NELER?

Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar şunlar oldu:

  • Suç örgütü kurma ve örgütsel faaliyet yürütme
  • Vergi kaçakçılığı
  • Resmi belgede sahtecilik
  • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (kara para aklama)

Bu kapsamda 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 35 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortaklara yönelik arama ve malvarlığına el koyma işlemleri uygulandı.

