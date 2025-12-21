Bursaspor, devre arası transfer çalışmalarını hızlandırırken Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un tecrübeli sağ kanat oyuncusu Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı. Peki, Halil Akbunar kimdir? Bursaspor'a transfer olan Halil Akbunar kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, mevkii ne? Detaylar...

BURSASPOR'A TRANSFER OLAN HALİL AKBUNAR KİMDİR?

Devre arası transfer döneminde TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor forması giyen Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı. Peki, Halil Akbunar kimdir? Halil Akbunar, futbola küçük yaşta başlayan ve kısa sürede yetenekleriyle dikkat çeken bir Türk futbolcudur.

Halil Akbunar, 9 Kasım 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Futbol serüvenine Balçova İdman Yurdu altyapısında başlayan genç yetenek, 2010 yılında Antalyaspor altyapısına transfer oldu. Ancak Antalyaspor tarafından serbest bırakılmasının ardından memleketi İzmir'e dönerek Göztepe altyapısına katıldı. 2011-12 sezonunun devre arasında profesyonel sözleşme imzalayan Halil, 14 Ocak 2012'de Kartalspor karşısında ilk resmi maçına çıktı.

2016-2017 sezonunda tekrar Göztepe'ye dönen Halil Akbunar, kulübün Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. 2017-2018 sezonunda kadro rotasyonunda yer alırken, 2018-2019 sezonunda gol ve asistleriyle Süper Lig'de Göztepe'nin kalmasını sağlayan önemli isimlerden biri oldu. 2019-2020 sezonunda ise teknik direktör İlhan Palut'un ekibinde takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi. Ayrıca, Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılış maçında Beşiktaş'a karşı attığı gol ile stadyumda gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

HALİL AKBUNAR KAÇ YAŞINDA?

Halil Akbunar, 9 Kasım 1993 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

HALİL AKBUNAR NERELİ?

Halil Akbunar, Türkiye'nin futbol altyapısında köklü bir geleneğe sahip olan İzmir şehrinde dünyaya gelmiştir. İzmir'de doğup büyüyen Halil, aynı şehirde futbol kariyerine adım atarak Balçova İdman Yurdu ve Göztepe altyapısında forma giymiştir.

HALİL AKBUNAR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Halil Akbunar, profesyonel futbol kariyerinde farklı kulüplerde forma giymiş ve her takımda önemli katkılar sağlamıştır:

2012-2022: Göztepe

2015-2016: Elazığspor (kiralık)

2022-2023: Westerlo

2023: Eyüpspor

2023-2024: Pendikspor (kiralık)

Göztepe'de uzun yıllar oynayan Halil, kulübün Süper Lig'e yükselmesinde ve ligde kalmasında kilit rol üstlenmiştir. Bu süreçte attığı kritik goller ve yaptığı asistlerle takımın en değerli oyuncularından biri olmuştur.

HALİL AKBUNAR MEVKİİ NE?

Halil Akbunar, sağ kanat mevkisinde görev yapmaktadır. 1,70 boyundaki futbolcu, hızlı ve teknik oyunuyla ön plana çıkmaktadır. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda sol kanat ve sol bek mevkilerinde de oynayabilen Halil, sol ayağına hâkim bir oyuncudur.