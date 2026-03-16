Hakan Safi kimdir, nereli? Hakan Safi'nin serveti ne kadar, ne iş yapıyor?

Türkiye'de son yıllarda sanayi, liman işletmeciliği ve büyük ölçekli yatırımlar söz konusu olduğunda öne çıkan isimlerden biri de Hakan Safi'dir. Aile şirketi üzerinden büyüyen bir iş modeliyle faaliyetlerini sürdüren Safi, özellikle liman işletmeciliği, sanayi yatırımları ve gayrimenkul alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekmektedir. Peki, Hakan Safi kimdir, ne iş yapıyor? Hakan Safi'nin serveti ne kadar? Detaylar...

HAKAN SAFİ KİMDİR?

Hakan Safi, Türkiye'de sanayi, lojistik ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren Safi Holding bünyesinde önemli görevler üstlenen bir iş insanıdır. İş dünyasında özellikle liman işletmeciliği, sanayi yatırımları ve enerji sektöründeki faaliyetleriyle tanınmaktadır.

Aile kökleri ticarete dayanan Safi, küçük ölçekli girişimlerle başlayan bir aile şirketinin zamanla Türkiye'nin önemli holdinglerinden biri haline gelmesinde aktif rol oynayan ikinci kuşak yöneticilerden biridir. Eğitim hayatını uluslararası bir perspektifle tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek aile şirketinde görev almış ve şirketin büyüme stratejilerinde etkili bir rol üstlenmiştir.

2005 yılından itibaren Safi Holding bünyesindeki gayrimenkul yatırımlarını yöneten Safi, aynı zamanda holdingin farklı sektörlerde gerçekleştirdiği stratejik yatırımların planlanması ve yönetilmesinde aktif olarak görev almaktadır.

HAKAN SAFİ KAÇ YAŞINDA?

Hakan Safi, 1973 yılında İstanbul'da doğmuştur. Bu bilgilere göre iş insanı 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

HAKAN SAFİ NERELİ?

Hakan Safi'nin doğum yeri İstanbul'dur. Ancak ailesinin kökeni Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Çakılkaya köyüne dayanmaktadır.

HAKAN SAFİ NE İŞ YAPIYOR?

Hakan Safi, Safi Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerde yönetim görevleri üstlenen bir iş insanıdır. Özellikle Safi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Safi, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından yine Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmış, daha sonra ABD'de Boston Üniversitesi School of Management'ta MBA programını tamamlayarak uluslararası işletme yönetimi alanında uzmanlaşmıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketi Safi Holding'de aktif rol almaya başlayan Safi, holdingin büyüme stratejilerinde etkili bir yönetici olarak görev almıştır.

HAKAN SAFİ'NİN SERVETİ NE KADAR?

Hakan Safi'nin serveti hakkında kamuoyuna yansıyan veriler, özellikle iş dünyası listeleri ve ekonomik analizlere dayanmaktadır.

Forbes Türkiye'nin 2025 yılı tahminlerine göre Hakan Safi'nin serveti yaklaşık 750 milyon dolar seviyesindedir.

Bu servetin önemli bir kısmı şu yatırımlardan elde edilen gelirlerden oluşmaktadır:

Safiport Derince Limanı

Çorum Şeker Fabrikası

Bilecik Çimento Fabrikası

Gayrimenkul yatırımları

Liman işletmeciliği, sanayi üretimi ve lojistik faaliyetleri, Safi Holding'in finansal büyümesinde belirleyici rol oynayan sektörler olarak öne çıkmaktadır.