Hafize Gaye Erkan kimdir, Hafize Gaye Erkan eni görevi ne oldu?

Finans sektöründe etkili isimlerden biri olan Hafize Gaye Erkan, kariyerinde önemli bir dönemeçten geçti. Son göreviyle sektörde merak konusu haline gelen Erkan, hangi pozisyonda görev alacak? Hafize Gaye Erkan'ın yeni rolü ve kariyerindeki başarılar, yatırımcılar ve iş dünyası tarafından yakından takip ediliyor.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Hafize Gaye Erkan, 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatında üstün başarı gösteren Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'ni dereceyle bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne 26'ncı olarak girdi ve bölümünü birincilikle tamamladı. Ardından Princeton Üniversitesi'ne kabul edilerek ABD'ye taşındı ve burada iki yıllık doktora programını sadece bir yılda tamamlayarak "en genç finans profesörü" unvanını kazandı. Erkan, Harvard ve Stanford gibi prestijli okullarda liderlik ve yönetim bilimleri eğitimi alarak finans dünyasında güçlü bir kariyer inşa etti.

YENİ GÖREVİ

Hafize Gaye Erkan, ABD'de Goldman Sachs ve First Republic Bank gibi kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı, bankaların fon büyümesinde kritik rol üstlendi ve küresel finans şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Son olarak, Kanada merkezli yatırım ve sigorta devi Fairfax Financial Holdings tarafından, şirketin finansal teknolojiler ve bankacılık birimi olan Fairfax Banking & FinTech'in başkanı (President) olarak atandı. Erkan, yeni görevinde şirketin finansal inovasyon ve bankacılık vizyonunu yöneterek global finans arenasında etkisini artıracak.