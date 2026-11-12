Gürsel Aksel Stadyumu kimin, hangi takımın? Gürsel Aksel Stadı nerede, hangi şehirde, kaç kişilik, kapasitesi ne kadar?

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Türkiye- Belçika karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Gürsel Aksel Stadyumu, futbolseverlerin araştırdığı spor tesisleri arasında yer alıyor. Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı stat; konumu, seyirci kapasitesi ve tarihiyle dikkat çekiyor. Peki, Gürsel Aksel Stadyumu hangi takımın, kaç kişilik ve nerede bulunuyor? Detaylar...

GÜRSEL AKSEL STADYUMU HANGİ TAKIMIN, KİMİN?

Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir temsilcisi Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı stadyumdur. Göztepe Spor Kulübü'nün maçlarına ev sahipliği yapan tesis, kulübün önemli spor merkezlerinden biri olarak kullanılıyor. Türkiye Futbol Federasyonunun kayıtlarında da stat, Göztepe ile ilişkilendiriliyor.

Stadyum, adını Göztepe'nin eski futbolcularından ve takım kaptanlarından Gürsel Aksel'den alıyor. Tam adı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi olan tesis, sponsorluk adıyla ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak da anılıyor.

GÜRSEL AKSEL STADYUMU KAÇ KİŞİLİK?

Gürsel Aksel Stadyumu'nun seyirci kapasitesi, Türkiye Futbol Federasyonunun güncel tesis kayıtlarında 23 bin 376 kişi olarak belirtiliyor. Statta tribünlerin tamamı koltuklu olarak düzenlenmiş durumda. Ayrıca engelli seyirciler için özel tribün de bulunuyor.

GÜRSEL AKSEL STADYUMU NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE?

Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'in Konak ilçesinde, Mehmet Ali Akman Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunuyor. Tesisin açık adresi, Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında da Konak/İzmir olarak yer alıyor.

GÜRSEL AKSEL STADYUMU NE ZAMAN AÇILDI?

Gürsel Aksel Stadyumu, 26 Ocak 2020 tarihinde Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasıyla kapılarını açtı. Göztepe'nin eski stadının bulunduğu alana inşa edilen yeni tesis, modern mimarisi ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla İzmir'in önemli spor merkezlerinden biri haline geldi.

GÜRSEL AKSEL STADYUMU'NUN ADI NEREDEN GELİYOR?

Stadyum, ismini Göztepe'nin eski futbolcularından Gürsel Aksel'den alıyor. Kulübün tarihinde önemli bir yere sahip olan Aksel'in adı, 1978 yılında eski Göztepe Stadı'na verilmişti. Yeni stadyum da bu ismi yaşatmaya devam ediyor.