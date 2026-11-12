Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gürsel Aksel Stadyumu kimin, hangi takımın? Gürsel Aksel Stadı nerede, hangi şehirde, kaç kişilik, kapasitesi ne kadar?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gürsel Aksel Stadyumu kimin, hangi takımın? Gürsel Aksel Stadı nerede, hangi şehirde, kaç kişilik, kapasitesi ne kadar?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin önemli spor tesislerinden biri olan Gürsel Aksel Stadyumu, Göztepe'nin iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. A Milli Futbol Takımı'nın Türkiye-Belçika mücadelesiyle de gündeme gelen stat hakkında futbolseverler, kapasitesini, hangi takıma ait olduğunu ve nerede bulunduğunu araştırıyor. Peki, Gürsel Aksel Stadyumu kimin, hangi takımın? Gürsel Aksel Stadı kaç kişilik, nerede, hangi şehirde? Detaylar haberimizde.

Türkiye- Belçika karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Gürsel Aksel Stadyumu, futbolseverlerin araştırdığı spor tesisleri arasında yer alıyor. Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı stat; konumu, seyirci kapasitesi ve tarihiyle dikkat çekiyor. Peki, Gürsel Aksel Stadyumu hangi takımın, kaç kişilik ve nerede bulunuyor? Detaylar...

GÜRSEL AKSEL STADYUMU HANGİ TAKIMIN, KİMİN?

Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir temsilcisi Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı stadyumdur. Göztepe Spor Kulübü'nün maçlarına ev sahipliği yapan tesis, kulübün önemli spor merkezlerinden biri olarak kullanılıyor. Türkiye Futbol Federasyonunun kayıtlarında da stat, Göztepe ile ilişkilendiriliyor.

Stadyum, adını Göztepe'nin eski futbolcularından ve takım kaptanlarından Gürsel Aksel'den alıyor. Tam adı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi olan tesis, sponsorluk adıyla ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak da anılıyor.

GÜRSEL AKSEL STADYUMU KAÇ KİŞİLİK?

Gürsel Aksel Stadyumu'nun seyirci kapasitesi, Türkiye Futbol Federasyonunun güncel tesis kayıtlarında 23 bin 376 kişi olarak belirtiliyor. Statta tribünlerin tamamı koltuklu olarak düzenlenmiş durumda. Ayrıca engelli seyirciler için özel tribün de bulunuyor.

GÜRSEL AKSEL STADYUMU NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE?

Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'in Konak ilçesinde, Mehmet Ali Akman Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunuyor. Tesisin açık adresi, Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında da Konak/İzmir olarak yer alıyor.

GÜRSEL AKSEL STADYUMU NE ZAMAN AÇILDI?

Gürsel Aksel Stadyumu, 26 Ocak 2020 tarihinde Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasıyla kapılarını açtı. Göztepe'nin eski stadının bulunduğu alana inşa edilen yeni tesis, modern mimarisi ve çok amaçlı kullanım alanlarıyla İzmir'in önemli spor merkezlerinden biri haline geldi.

GÜRSEL AKSEL STADYUMU'NUN ADI NEREDEN GELİYOR?

Stadyum, ismini Göztepe'nin eski futbolcularından Gürsel Aksel'den alıyor. Kulübün tarihinde önemli bir yere sahip olan Aksel'in adı, 1978 yılında eski Göztepe Stadı'na verilmişti. Yeni stadyum da bu ismi yaşatmaya devam ediyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Putin'in asıl planı ortaya çıktı! Hedef aslında Ukrayna değil

Plan deşifre oldu! Hedefi Ukrayna değilmiş
Yemen'de dengeler değişiyor! Hükümet güçlerinin, Husiler karşısında mevzilerini terk ettiği iddia edildi

İşler kızıştı, hükümet güçleri kritik cepheden kaçtı
Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı

Bir yasak aşk daha! Patronun koltuğu gidiyor
İsrail Güvenlik Kabinesi, orduya İran talimatını verdi

Koltuğu bırakmadan son kez katliama hazırlanıyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu

İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
Denizli'de acı olay! Kayıp mühendis aracının arka koltuğunda ölü bulundu

Kapıyı açan ağabeyi korkunç manzarayla karşılaştı! Kayıp mühendis...
Erdoğan 'Bekletmeyin' dedi! Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir

Erdoğan talimatı verdi! Çanlar Mustafa Sarıgül için çalmaya başladı
Kendisinden haber alınamıyordu! Ağabeyi, aracının arka koltuğunda cansız bedenini buldu

Genç mühendisin sır ölümü! Ağabeyi onu böyle buldu
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor

Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık32

Türkiye'den milyar dolarlık anlaşma
Altın fiyatlarına çifte kıskaç! Uzmanlar yeni seviyeyi işaret etti, gözler cuma gününde

Altın fiyatlarına çifte darbe! Tüm hesaplar değişecek