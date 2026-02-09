Gümüşte yükseliş: Gümüş fiyatları! 9 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel ekonomideki belirsizliklerin devam etmesi ve piyasalarda temkinli havanın korunması, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmeye devam ediyor. Bu süreçte gümüş, dalgalı fiyat seyrine rağmen artan ilgisiyle dikkat çekiyor. Kısa ve orta vadeli beklentilerin öne çıktığı piyasada; makroekonomik göstergeler, merkez bankalarının açıklamaları ve küresel gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor. Gümüşteki güncel görünüm ve piyasaya yön veren değerlendirmeler, haberin devamında ele alınıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Güncel piyasa verilerine göre gram gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Anlık işlemlerde 1 gram gümüş, alışta 115,20 TL, satışta ise 115,32 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 108,66 TL civarından yapan gram gümüşte yaşanan bu yükseliş, yatırımcı ilgisinin yeniden güçlendiğini ortaya koyuyor. Günlük bazda kaydedilen %6,12'lik artış, gümüş piyasasında hareketliliğin hız kazandığına işaret ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 115,20 TL

Satış Fiyatı: 115,32 TL

Önceki Kapanış: 108,66 TL

Günlük Değişim: %6,12

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşteki sert yükselişin ardından kısa vadede dalgalı bir seyrin görülebileceğine dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki oynaklık ve emtia piyasalarındaki genel görünüm, gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcıların güncel piyasa verilerini ve resmî fiyatlamaları yakından takip etmeleri öneriliyor.