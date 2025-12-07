Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 7 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın piyasasındaki dalgalanmalar gümüş fiyatlarını da yakından etkilerken, ekonomik veriler ve güvenli yatırım arayışı gümüş talebini artırdı. Bu nedenle "Gram gümüş bugün kaç TL?" ve "1 gram gümüş ne kadar?" soruları yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Gümüş piyasasındaki son durum ve güncel değerlendirmeler haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

7 Aralık 2025 itibarıyla gram gümüş, güncel piyasa verilerine göre 79 TL bandının üzerinde işlem görüyor. Anlık olarak gram gümüş alış fiyatı 79,80 TL, satış fiyatı ise 79,85 TL seviyesinde bulunuyor. Önceki kapanış fiyatı 78,06 TL olan gümüş, son 24 saatte %2,29 oranında bir artış kaydetti. Altın ve ons gümüşteki dalgalanmalar ile döviz kuru değişimleri, gümüş fiyatlarının kısa sürede yön değiştirmesine neden olabiliyor. Bu nedenle gümüş, portföy çeşitlendirmesi yapmak isteyen yatırımcılar için hem fırsat hem de dikkat gerektiren bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

GÜMÜŞ YATIRIMININ RİSKLERİ

Gümüş, altına kıyasla daha ulaşılabilir fiyatlarıyla bireysel yatırımcıların ilgisini çekiyor. Sanayi kullanımının yaygın olması talebi canlı tutarken, fiyatların oynak yapısı kısa vadede sert dalgalanmalara yol açabiliyor.

Bu nedenle yatırımcılar için öneriler şunlar:

Piyasa verilerini düzenli olarak takip etmek,

Risk-getiri dengesini dikkatle analiz etmek,

Gerekirse uzman görüşünden faydalanmak.

Ekonomik belirsizlik dönemlerinde alternatif bir güvenli liman olarak değerlendirilen gümüş, kontrollü ve stratejik hareket eden yatırımcılar için portföyde değerli bir seçenek sunuyor.