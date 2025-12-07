Haberler

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 7 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 7 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüş piyasasında hareketlilik devam ediyor, yatırımcılar fiyatlardaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. "Gram gümüş kaç lira?" ve "Fiyatlar yükselecek mi, düşecek mi?" soruları gündemin odağında yer alıyor. Anlık değişimler, alım-satım kararlarını etkilerken, piyasadaki belirsizlik yatırımcıların temkinli ve dikkatli olmasını zorunlu kılıyor. Peki, Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 7 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın piyasasındaki dalgalanmalar gümüş fiyatlarını da yakından etkilerken, ekonomik veriler ve güvenli yatırım arayışı gümüş talebini artırdı. Bu nedenle "Gram gümüş bugün kaç TL?" ve "1 gram gümüş ne kadar?" soruları yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Gümüş piyasasındaki son durum ve güncel değerlendirmeler haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

7 Aralık 2025 itibarıyla gram gümüş, güncel piyasa verilerine göre 79 TL bandının üzerinde işlem görüyor. Anlık olarak gram gümüş alış fiyatı 79,80 TL, satış fiyatı ise 79,85 TL seviyesinde bulunuyor. Önceki kapanış fiyatı 78,06 TL olan gümüş, son 24 saatte %2,29 oranında bir artış kaydetti. Altın ve ons gümüşteki dalgalanmalar ile döviz kuru değişimleri, gümüş fiyatlarının kısa sürede yön değiştirmesine neden olabiliyor. Bu nedenle gümüş, portföy çeşitlendirmesi yapmak isteyen yatırımcılar için hem fırsat hem de dikkat gerektiren bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 7 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

GÜMÜŞ YATIRIMININ RİSKLERİ

Gümüş, altına kıyasla daha ulaşılabilir fiyatlarıyla bireysel yatırımcıların ilgisini çekiyor. Sanayi kullanımının yaygın olması talebi canlı tutarken, fiyatların oynak yapısı kısa vadede sert dalgalanmalara yol açabiliyor.

Bu nedenle yatırımcılar için öneriler şunlar:

  • Piyasa verilerini düzenli olarak takip etmek,
  • Risk-getiri dengesini dikkatle analiz etmek,
  • Gerekirse uzman görüşünden faydalanmak.

Ekonomik belirsizlik dönemlerinde alternatif bir güvenli liman olarak değerlendirilen gümüş, kontrollü ve stratejik hareket eden yatırımcılar için portföyde değerli bir seçenek sunuyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Karakolun önünde araç patladı! 3'ü polis 5 kişi feci şekilde can verdi

Karakolun önünde araç patladı! Çok sayıda polis hayatını kaybetti
İlçe jandarma komutanı, silah kazasında hayatını kaybetti

Jandarma komutanı, makam odasında korkunç şekilde can verdi
Türkiye'de 600'den fazla şubesi var! Akaryakıt devi 6 gün içinde satılacak

Dev şirket 6 gün içinde satılacak! Türkiye'de 600'den fazla şubesi var
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
İzmir'de peygambere hakaret eden şüpheli tutuklandı

İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
İşte dünyanın en çok turist çeken şehirleri! Türkiye'den 2 il ilk 10'da

İşte dünyanın en çok turist çeken şehirleri! İlk 10'da 2 ilimiz var
Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim

Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim
Arabanın bagajında çorba pişirip dağıttı

İyilik yaptığını zannederken skandala imza attı
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
19 Mayıs Stadyumu'nun İnşaatı devam ediyor! Tamamlandığında dünya sıralamasına girecek

O şehrimize muhteşem stat! Tamamlandığında dünya sıralamasına girecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.