Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 4 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Güncelleme:
Küresel ekonomide artan belirsizlikler ve piyasalardaki dalgalı seyir, yatırımcıların riskten kaçınarak daha güvenli seçeneklere yönelmesine neden oluyor. Bu ortamda gümüş, hem küresel gelişmelerin hem de yurt içi piyasa dinamiklerinin etkisiyle öne çıkarak yatırımcıların radarına giren önemli yatırım araçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 4 Şubat 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda süren belirsizlik ortamı ve temkinli görünüm, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirirken gümüşe olan ilgiyi de artırıyor. Fiyat hareketlerindeki dalgalı seyir, kısa ve orta vadeli beklentileri öne çıkarırken; makroekonomik veriler, merkez bankalarından gelen mesajlar ve piyasa gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gümüş piyasasında yaşanan son gelişmeler ve öne çıkan değerlendirmeler, haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Güncel piyasa verilerine göre gram gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareket sürüyor. Anlık işlemlerde 1 gram gümüş, alışta 122,88 TL, satışta ise 123,07 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 118,83 TL civarından yapan gram gümüşte kaydedilen bu yükseliş, yatırımcıların ilgisinin yeniden arttığını gösteriyor. Günlük bazda gerçekleşen %3,56'lık değer artışı, gümüş piyasasında hareketliliğin devam ettiğine işaret ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 122,88 TL

Satış Fiyatı: 123,07 TL

Önceki Kapanış: 118,83 TL

Günlük Değişim: %3,56

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte görülen yükselişin ardından kısa vadede dalgalı seyrin sürebileceğini belirtiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki genel görünüm, gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcıların, piyasa verilerini ve resmî fiyatlamaları yakından takip etmeleri öneriliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
