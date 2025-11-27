Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 27 Kasım 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın piyasasındaki dalgalanmalar, gümüş fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Ekonomik gelişmeler ve yatırımcı talebindeki artış, gümüşe olan ilgiyi artırıyor. "Bugün gram gümüş ne kadar?" ve "1 gram gümüş kaç TL?" soruları yeniden öne çıkarken, gümüşteki son durum ve piyasa güncellemeleri haberimizin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Güncel verilere göre, 1 gram gümüşün alış fiyatı 72,62 TL, satış fiyatı ise 72,69 TL seviyesinde bulunuyor. Önceki kapanış fiyatı 72,82 TL olarak kaydedilmiş. Bu değerler, yatırımcıların gümüş alım-satım işlemleri için referans olarak alabileceği güncel fiyatları gösteriyor.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ/DEĞİŞİM GÖSTERDİ?

Gümüş fiyatları, önceki kapanışa göre bir miktar düşüş yaşamış durumda. Hesaplamalara göre güncel alış fiyatı, önceki kapanışa kıyasla yaklaşık %0,18 oranında azalmış. Bu, gümüşün kısa vadede hafif bir değer kaybı yaşadığını gösteriyor ve dalgalı piyasalarda sık rastlanan bir durum olarak değerlendiriliyor.

Özetle:

Alış fiyatı: 72,62 TL

Satış fiyatı: 72,69 TL

Önceki kapanış: 72,82 TL

Günlük değişim: % -0,18 (düşüş)

GÜMÜŞ YATIRIMININ RİSKLERİ

Gümüş, portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için öne çıkan yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Altına kıyasla daha ulaşılabilir fiyatı, bireysel yatırımcıların ilgisini artırıyor.

Sanayideki yaygın kullanım alanları, gümüşe olan talebin sürekli canlı kalmasını sağlarken, fiyatların da desteklenmesine katkıda bulunuyor. Ancak gümüş, altına göre daha dalgalı bir yapıya sahip; kısa vadede ani fiyat hareketleri görülebiliyor.

Bu nedenle yatırımcıların piyasayı yakından takip etmeleri, riskleri doğru analiz etmeleri ve gerekirse finansal danışmanlardan destek almaları önem taşıyor. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde alternatif bir yatırım aracı olarak değerlendirilen gümüş, temkinli ve bilinçli bir yaklaşımla portföye değer katabiliyor.