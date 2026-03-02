GÜMÜŞ REKOR KIRDI: Gram gümüş ne kadar oldu, savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel gümüş fiyatları!

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar yatırımcıların ve vatandaşların dikkatini çekti. Gümüş fiyatlarındaki ani yükseliş, yeniden gündemin merkezine oturdu. Peki bu hareketlilik neyi işaret ediyor, gümüşün değeri önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyecek? 2 Mart itibarıyla yaşanan gelişmeler, piyasaları takip edenler arasında merak ve heyecan uyandırıyor. Detaylar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

2 Mart itibarıyla gram gümüş piyasasında hareketlilik sürüyor. Güncel verilere göre, gram gümüşün alış fiyatı 134,31 TL, satış fiyatı ise 134,46 TL seviyesinde bulunuyor. Önceki kapanış fiyatı 132,5775 TL iken, günlük artış %1,42 oranında gerçekleşti. Bu yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 134,31 TL

134,31 TL Satış Fiyatı: 134,46 TL

134,46 TL Önceki Kapanış: 132,5775 TL

132,5775 TL Günlük Değişim: %1,42

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşteki hızlı yükselişin, küresel ekonomik belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor. Piyasadaki dalgalanmaların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği öngörülürken, yatırımcılara bu dönemde temkinli hareket etmeleri tavsiye ediliyor.