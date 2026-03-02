Haberler

GÜMÜŞ REKOR KIRDI: Gram gümüş ne kadar oldu, savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel gümüş fiyatları!

GÜMÜŞ REKOR KIRDI: Gram gümüş ne kadar oldu, savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel gümüş fiyatları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küresel ve yurtiçi piyasalardaki ani dalgalanmalar, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirdi. Bu durumun etkisiyle gümüş yeniden gündemin odağı haline geldi. 2 Mart itibarıyla gümüş fiyatlarındaki yükseliş, birçok kişinin ilgisini ve merakını artırdı. Peki, gram gümüş ne kadar oldu, savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel gümüş fiyatları!

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar yatırımcıların ve vatandaşların dikkatini çekti. Gümüş fiyatlarındaki ani yükseliş, yeniden gündemin merkezine oturdu. Peki bu hareketlilik neyi işaret ediyor, gümüşün değeri önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyecek? 2 Mart itibarıyla yaşanan gelişmeler, piyasaları takip edenler arasında merak ve heyecan uyandırıyor. Detaylar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

2 Mart itibarıyla gram gümüş piyasasında hareketlilik sürüyor. Güncel verilere göre, gram gümüşün alış fiyatı 134,31 TL, satış fiyatı ise 134,46 TL seviyesinde bulunuyor. Önceki kapanış fiyatı 132,5775 TL iken, günlük artış %1,42 oranında gerçekleşti. Bu yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

GÜMÜŞ REKOR KIRDI: Gram gümüş ne kadar oldu, savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel gümüş fiyatları!

GÜMÜŞTE SON DURUM

  • Alış Fiyatı: 134,31 TL
  • Satış Fiyatı: 134,46 TL
  • Önceki Kapanış: 132,5775 TL
  • Günlük Değişim: %1,42

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşteki hızlı yükselişin, küresel ekonomik belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor. Piyasadaki dalgalanmaların önümüzdeki günlerde de devam edebileceği öngörülürken, yatırımcılara bu dönemde temkinli hareket etmeleri tavsiye ediliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak

Yeni lider ilk açıklamasında tehdit etti! Dünyayı tedirgin eden sözler
Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı

Güreştiği rakibini yumruklayınca hayatının şokunu yaşadı
Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Savaşta bir ilk yaşandı! İsrail o ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Annesinin haber alamadığı oğlu, evinde ölü bulundu
İsrail, Hizbullah'ın kritik ismi Mohammed Raad'i hava saldırısıyla öldürdü

İsrail ülkenin başkentini hedef alıp kritik ismi uykusunda vurdu