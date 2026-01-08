GUENDOUZI ANLIK UÇAK TAKİBİ: Guendouzi uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Guendouzi uçak takip kodu ne?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli forma için İstanbul'a geliyor. Taraftarların merakla beklediği bu anı canlı uçak takip sistemleriyle izlemek mümkün. Peki, Guendouzi uçağı ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek? Guendouzi uçak takip kodu ne? Detaylar haberimizde.

GUENDOUZI ANLI UÇAK TAKİBİ

Özellikle FlightRadar24 gibi popüler uçak izleme platformlarında uçağın güzergâhı, iniş zamanı ve havaalanı gibi kritik bilgiler gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor. Bu sistemlere girilen uçuş koduyla (TC-DMR) uçağın konumu anlık olarak görülebilir ve Guendouzi'nin İstanbul'a yaklaşma süreci adım adım izlenebilir.

Canlı takip için FlightRadar24, RadarBox veya benzeri uygulamalarda uçuş kodu girilerek gerçek zamanlı konum görülebilir.

GUENDOUZI UÇAĞI NE ZAMAN?

Yeni oyuncunun İstanbul'a inişi futbol camiasının gündeminde. Fenerbahçe yönetimi tarafından resmi iniş saati henüz kamuoyuyla paylaşılmasa da çeşitli spor medyalarında yer alan haberlere göre uçağın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne 8 Ocak 2026 Perşembe günü geleceği aktarılıyor. Bu bilgi, transfer sürecinin hızla tamamlanması ve oyuncunun sağlık kontrollerine başlayabilmesi adına önemli.

GUENDOUZI SAAT KAÇTA İSTANBUL'A GELECEK?

Matteo Guendouzi'nin iniş saatiyle ilgili iddialar, kulüpten resmi açıklama olmamasına rağmen yerel spor kaynaklarında detaylandırıldı. Bazı kaynaklara göre uçağın yaklaşık olarak saat 13.30 civarında İstanbul'a inmesi bekleniyor. Bu saat, oyuncunun öğle sonrası saatlerinde sağlık kontrolleri ve kulüp yetkilileriyle görüşmeler gibi programları için planlanmış görünüyor.

Resmî kulüp açıklaması henüz yapılmadığı için bu saat, basına yansıyan tahmini iniş zamanıdır.

GUENDOUZI UÇAK TAKİP KODU NE?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de uçak takip kodu oldu. Transfer haberlerinde yer alan bilgilere göre, oyuncunun İstanbul'a geliş uçuşunun takip kodu "TC-DMR" olarak iddia ediliyor. Bu kod, uçak takip platformlarına girildiğinde söz konusu uçağın rotasını harita üzerinde göstermeye yarıyor.

Kodla canlı takip yaparken FlightRadar24, RadarBox veya benzeri uygulamalarda bu takip numarasını kullanabilirsiniz. Böylece Guendouzi'nin uçağının ne zaman İstanbul semalarına girdiğini anlık görebilirsiniz.